Ein Mann und eine Frau stehen einander gegenüber und blicken sich an. Die Worte sind belanglos, das Schweigen ist beredt, am lautesten sprechen die Hände. Eine Männerhand nähert sich einer Frauenhand, balzend und zuckend, die Finger kündigen an, daß der Beiläufigkeiten plappernde Mund kußbereit ist.

Eine Szene aus Claude Chabrols Film „Blutige Hochzeit“. Eine typische Szene: keine Großaufnahme der Hände, kein bedeutungsschweres Demonstrieren von Details. Der Zuschauer hat aufmerksam zu sein: Der Sinn versteckt sich bei Chabrol am Rand. Wenn ein Mann Milchkännchen und Zuckerdose vom Tisch grapscht (statt höflich zu bitten: „Würden Sie die Güte haben, Madame, mir den Zucker...“) und sich als ein Bürger ausweist, der Besitzansprüche anzumelden versteht, wenn der gleiche Mann auf der Liebeswiese herumturnt, um Zigaretten zu suchen; wenn ein Citroën, Luft holend, die Schnauze zu heben beginnt und ein einsamer Kilometerstein sich in dunkler Nacht als Hitchcock-Zitat präsentiert: Dann können sich hinter Ubiquitäten die entscheidenden, Handlung und Milieu bestimmende Akzente verbergen. Können, wohlbemerkt! Das ist ja das Vertrackte bei Chabrol: Viele Motive sind „blind“ und verweisen nur auf sich selbst – der Kilometerstein ist ein Kilometerstein und nichts weiter – während andere Verweisungskraft haben.

Der Zuschauer darf sich also keinen Augenblick in Sicherheit wiegen; das so kann auch anders sein. Das gilt für die Dinge (Citroën: zwanzigmal normales Gefährt, einmal Mordinstrument), das gilt für die Personen. Ihre Ausdrucksskala ist schmal; jeder hat nur wenige Töne; aber welche Variationsmöglichkeiten gibt es da zwischen c ć! Welche Überraschungen! Die Mörderin als liebende Mutter; der Ehebrecher als Romeo und mieser Bourgeois; der Hahnrei als fallenstellendes Opfer. Auf ein paar Tönen klimpernd bringen die Chabrolschen Figuren ganze Symphonien zum Klingen. Wenn sie flüstern und schleichen, sich durch Blicke verständigen und durch Worte verfehlen, wirken sie wie Menschen. Wenn sie in Ekstase geraten, knutschen und bramabarsieren, wenn sie, hinter Büschen oder auf Rathaussesseln, mal direkt und mal auf dem Umweg über die Politik, Erotik betreiben, nehmen sie sich wie Marionetten aus. Beides zusammen, Mensch und Marionette, ergibt den in der Rolle eines traurigen Kaspers auftretenden Bürger – eine Kunstfigur aus Frankreich, die mordet und den Armen die Hälse abschneidet, auf Reputation bedacht ist und sich Sorgen um den Leumund unter den Mitbürgern macht.

Und das sind keine Klischee-Frauen und Sprechblasen-Männer, diese Chabrolschen Bourgeois, die unter dem Bild des Präsidenten der Republik ihre blutigen Pläne aushecken – skrupellos und mit guten Manieren. Das sind Menschen, die Glaubhaftes tun. Ihre Doppelmoral wirkt überzeugend, und auch die Denunziation dieser Doppelmoral. Es ist eine geniale Volte in der „Blutigen Hochzeit“, daß die Entlarvung aus den eigenen Reihen kommt. Von einem Kind, das anklagt, wo es zu verteidigen glaubt, weil es nicht begreift, daß eine Liebende, ihr Recht auf Glück verlangend, dennoch eine Bourgeoise bleiben kann. „Auf die Idee fortzugehen“, sagt das Blutpaar am Ende, „kamen wir nicht.“ Weil sie bleiben wollten, was sie waren: Honoratioren einer kleinen Stadt, blieben sie, wo sie waren.

Ein durchdachter Film, von dem bis ins Detail hinein zu lernen ist, mit welchen Mitteln die Vermittlung von Politischem und Persönlichem darzustellen ist: Zweideutigkeit als Ausdruck einer Gesellschaftsneurose. Momos