Belgrad, im Februar

Nach den Säuberungsaktionen gegen Nationalisten, Liberale und Technokraten hat die jugoslawische Führung nun doktrinäre Stalinisten in ihren eigenen Reihen entdeckt – die Polizei aber wurde zu reformerischen Marxisten geschickt, die an einer Tagung der Serbischen Gesellschaft für Philosophie über das Thema „Kultur und Revolution“ teilgenommen hatten.

Zu den rund 50 Philosophen und Soziologen gehörten auch die Mitarbeiter der renommierten Zagreber Philosophiezeitschrift Praxis und jene acht marxistischen Professoren der Belgrader Universität, die der Partei seit langem ein Dorn im Auge sind. Die Polizisten durchsuchten Hotelzimmer, beschlagnahmten Tonbandaufzeichnungen und Manuskripte. Fast gleichzeitig erschien die Polizei in Belgrad bei fünf linken Studentenführern der Philosophischen Fakultät und konfizierte Bücher von Adorno und Max Weber. Sie hatten mit einem Solidaritätsstreik für den Fall gedroht, daß die verdächtigten Professoren die Fakultät verlassen müßten.

Erst nach diesen Aktionen wurde klar, warum die Partei so plötzlich die „Fraktion“ der stalinistischen Praktiker entdeckt hatte. Die beiden so ungleichen Flügel sollten jetzt gemeinsam wegen Linksabweichung gestutzt werden.

Zunächst freilich hatte Titos alter kroatischer Vertrauter Vladimir Bakarić mit seiner aufsehenerregenden Warnung vor einer „zentralistischen Fraktion in der Partei, die das Rad zurückdreht und extrem gefährlich ist für die Entwicklung der Selbstverwaltung“ manche Rätsel aufgegeben. Einen Tag später erklärte der Parteiideologe Stipe Suvar vor Zagreber Arbeitern: „Die stalinistische Struktur erhebt – nicht nur in Kroatien, sondern auch in ganz Jugoslawien – ihren Kopf in dem Glauben, daß ihre Zeit gekommen sei.“ Dann beschuldigte Jure Bilić, das kroatische Mitglied im wichtigsten Gremium der jugoslawischen Parteiführung, die alten Kämpfer aus den Veteranenverbänden, das Selbstverwaltungssystem durch einen zentralistischen Staat ablösen zu wollen. Zugleich wandte er sich gegen die Praxis-Professoren: Sie wollten das Proletariat entwaffnen, es des Staates und der Partei berauben.

Mit solchen Rundum-Attacken werden Jugoslawiens international angesehenen marxistischen Theoretiker auf dasselbe Gleis abgeschoben wie die Altstalinisten – auf das der Konspiration. Der große Aufwasch soll endlich bereinigen, was der Bund der Kommunisten in einem zähen Kleinkrieg gegen die Solidarität an der Philosophischen Fakultät von Belgrad nicht geschafft hat. Unverkennbar wendet Tito wieder seine alte Taktik an: Er fügt künstlich zusammen und bauscht dramatisch auf, um dann radikal durchgreifen zu können – mit einem „Kaiserschnitt“, wie es Svetozar Stojanovic, einer der acht Belgrader Professoren, schon vor Jahren formulierte.

Chr. Sch.-H.