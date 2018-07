An diesem Freitag wird Adolf Arndt in Berlin zu Grabe getragen. Eine heimtückische Krankheit hatte ihn schon Jahre, bevor er starb, dazu gezwungen, sich aus der politischen und forensischen Arena zurückzuziehen. So konnte der einstige „Kronjurist“ der SPD die Politik seiner Partei nicht mehr in der Regierungsverantwortung mitbestimmen.

Dieser Mann hat das Verständnis der Bundesrepublik als eines freiheitlichen Rechtsstaates entscheidend mitgeprägt. Von ihm stammt der Satz, die Staatsräson eines Verfassungsstaates könne nur seine Verfassungsräson sein, von ihm auch der andere, in einer Demokratie dürften Tatsachen, von denen das Schicksal der Bürger abhänge und die zu kennen sie deshalb einen Anspruch hätten, nicht zum Staatsgeheimnis gemacht werden. Jeder dieser Sätze war in eine konkrete Situation gesprochen, als Rechtsverwahrung, aber sie wirkten darüber hinaus wie fast alles, was Adolf Arndt aus einem bestimmten politischen Anlaß zu sagen hatte.

Arndts Wirkung entsprang einer gerade bei Juristen seltenen Kombination von gedanklicher Klarheit und sprachlicher Ausdruckskraft. Seine Sprache blendete nicht, aber sie durchleuchtete ihren Gegenstand bis ins Innerste. Denen, die ihn gut kannten, wird er nicht nur als ein politischer Moralist und bedeutender Verfassungsrechtler im Gespräch bleiben; sie erinnern sich zugleich an einen Künstler, der mit der Macht des Wortes den abstrakten Ideen der Freiheit und Gerechtigkeit Leben eingehaucht hat. H. Sch.