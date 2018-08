Von Ernst Weisenfeld

Paris, im Februar

Nun bin ich endlich allein – und schon frage ich mich: mit wem?“ Ein Pariser Kommentator bezog dieses etwas frivole Zitat aus einer Komödie Sacha Guitrys auf den Abgang seines Außenministers von der Energiekonferenz in Washington. Und er spielte damit zugleich auch ironisch auf den Besuch Gromykos an, den Michel Jobert nach seiner Rückkehr in Paris empfing und der ihn zu seinem Washingtoner Auftritt beglückwünschte.

Natürlich denkt in Paris niemand an eine „Umkehr der Allianzen“. Ein Wanderer zwischen zwei Welten ist Jobert ganz gewiß nicht. Die Lust aber an weltpolitischem Kartenspiel ist ihm dennoch nicht fremd. Auch das gehört zu jenem Rückfall in den Gaullismus, den sich die Franzosen in Washington leisteten und der die Frage rechtfertigt: Was will das Gespann Pompidou/Jobert eigentlich? Sprach es nicht vor wenigen Monaten noch ganz anders als heute?

Von September bis November 1973 hatten sich in Paris die Zeichen gemehrt, die einen vorsichtigen, aber unübersehbaren Wandel der französischen Außenpolitik signalisierten. Die wesentliche Änderung schien in der Bereitschaft zu liegen, auf eine „Sonderrolle“, auf das weltpolitische Kartenspiel künftig zu verzichten. Nach französischer Ansicht entwickelte sich das sowjetisch-amerikanische Verhältnis zu einer Bedrohung für die Interessen und für die Bewegungsfreiheit der kleineren Mächte. Nur Europa könne sich demgegenüber noch Geltung verschaffen, hieß es: ein einiges Europa.

Paris argwöhnte auch hinter der Gefahr des „Kondominiums“, die Jobert ständig beschwor, die viel größere Gefahr eines sowjetischen Dominiums über Europa. Er sorgte sich um die ungeschwächte militärische Präsenz der Amerikaner in Europa. Bei der Währungskonferenz in Nairobi räumte es dem Dollar praktisch wieder eine Vorzugsstellung ein. Damit begingen die Nachfolger des Generals de Gaulle einen doppelten „Sündenfall“, auf den Moskau und die Erzgaullisten entsprechend scharf reagierten. Elysée und Quai d’Orsay indessen nahmen die Einwürfe gelassen hin. „Sie werden sich wundern, wie weit wir mit unseren Vorschlägen für die Zusammenarbeit noch gehen“ – das war eine der Antworten, mit denen Jobert europäische Besucher überraschte.

Dann brach die Ölkrise aus und mit ihr Panik in Paris. Drei Vorgänge spielten dabei eine Rolle.