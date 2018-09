Von Hans-Dieter Kulhay

Die Bosse möchten sichergehen, wenn sie leitende Positionen neu besetzen oder Spezialisten suchen. In zwei von drei Großfirmen und von jedem zweiten Personalberater werden Einstellungstests angewendet, die mitunter auch vor der Intimsphäre des Bewerbers nicht haltmachen. Mit Fragen wie „Neigen Sie zu Ekel und Erbrechen?“, „Kommen Sie mit Ihrer Frau zurecht?“ oder gar „Ist Ihr Sexualleben zufriedenstellend?“ werden die letzten Winkel der Psyche ausgeleuchtet.

Den richtigen Mann auf den richtigen Stuhl setzen – das ist auch im Interesse des Bewerbers, solange die Prüfungsverfahren die Menschenwürde achten und nicht zum Seelen-Strip ausarten. Leider ist das nicht immer der Fall. Hier die gebräuchlichsten Verfahren:

Beim Einzelinterview sprechen Bewerber und Interviewer „unter vier Augen“ miteinander. Dabei wird auch das Verhalten des Bewerbers (Sprache, Mimik, Gestik) beobachtet und bewertet. Ob er beispielsweise mit übergeschlagenen Beinen auf der Sesselkante hockt (der Interviewer wird notieren: kritisch und skeptisch), ob er die Sessellehnen mit beiden Händen umfaßt (der Bewerber wird als aggressiv gelten) oder ob er die Hände vor dem Mund verschränkt (was womöglich als Versuch gedeutet wird, die eigene Ungeduld zu zähmen). Der Interviewer fragt nach Einzelheiten der bisherigen Karriere, nach Herkunft, Schule und Ausbildung, manchmal sogar auch nach Familienverhältnissen und Gesundheitszustand.

Während des Gruppengesprächs diskutieren mehrere Bewerber ein vorgegebenes Thema. Die Beobachter beurteilen dabei verbale Geschicklichkeit und soziales Verhalten der Kandidaten. Sie versuchen aber auch, Anhaltspunkte über Kooperationsbereitschaft, Durchsetzungsvermögen und Sachlichkeit zu gewinnen. Diesem Verfahren sind Grenzen dadurch gesetzt, daß sich die Verhältnisse und Gruppenbildungen, wie sie im Unternehmensalltag anzutreffen sind, nicht exakt simulieren lassen.

Während diese Beurteilungsverfahren stets nur einzelne Persönlichkeits-Dimensionen testen und bewerten, erlaubt sich die Graphologie Aussagen über die gesamte Persönlichkeitsstruktur. Sie stützt sich dabei allein auf die Handschrift. Wohl vor allem deshalb wird die Graphologie bei vielen Praktikern und Wissenschaftlern mit einer gewissen Skepsis betrachtet.

Für Maximilian Schubert, Personalberater in Frankfurt, sind Graphologen „Hokuspokusmacher“ und „Scharlatane“. Vernichtend urteilt Johannes C. Brengelmann vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie: „Es gibt keine wissenschaftliche Rechtfertigung für die praktische Verwendung der Graphologie.“ Auch der Hamburger Psychologie-Professor Peter R. Hofstätter lehnt die Graphologie als ernsthafte Methode ab und verweist dabei auf eine verbreitete Meinung in den USA: Dort werden Graphologen mit Leuten verglichen, die aus dem Kaffeesatz lesen.