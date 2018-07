In dieser Karnevalswoche wird Bonn von seinem frechsten Karnevalsplakat Abschied nehmen. Die „Unterhose“, zu rheinisch „ne Plagge“, aus deren Schlitz ein Weiberkopf mit ausgestreckter Zunge herausschaut, wird weggehängt und soll in der nächsten närrischen Saison durch ein anderes Plakat ersetzt werden. Umstritten war das männliche Dessous schon immer. Doch, die Verblüffung über die Deftigkeit, mit der hier eine Spezialität des Bonner Karnevals abgemalt worden war, verschlug allen zunächst einmal die Sprache.

Diese Spezialität, das sind die „Weiber“ des rechtsrheinischen Stadtteils Beuel, der eine uralte Wäschertradition besitzt. An „Wieverfastelovend“, an Weiberfastnacht, nämlich am Donnerstag vor Rosenmontag, ergreifen sie dort die Herrschaft, stürmen das Rathaus und machen sich die Männer zu Willen. Das heißt: den Herren der Schöpfung werden die Schlipse abgeschnitten – ein Akt von tiefer symbolischer Bedeutung. Und wer sich nicht gefügig zeigt, zu dem können zumal die älteren Wäscherinnen recht rabiat werden. Der Korpulenz, die ihnen meist zu eigen ist, läßt sich dann kaum widerstehen. Und überhaupt: In den närrischen Tagen wird oft sozusagen sozialisiert, was sonst zwischen den Geschlechtern das Privateste ist.

Das treiben die Beueler Wäscherinnen und Weiber nun schon im 151. Jahr. Ihr Wieverfastelovend, an dem auch im übrigen Bonn die Männer an die wogende Brust genommen werden, ist die älteste Karnevalsveranstaltung am Rhein. Schon deshalb wird der Spaß mit außerordentlichem Ernst behandelt, und davon ist nun auch das intime Kleidungsstück betroffen. In den Ruf der Prüderie will natürlich niemand kommen. Die meisten Opponenten wehren sich nur dagegen, daß die Unterhose für alle Zeiten zum Symbol der Beueler Weiberfastnacht wird. Aber selbstverständlich sind auch Geschmacksfragen im Spiel. Eine jüngere Kritikerin findet das Plakat „eher hart als witzig“. Einen solchen Spaß könne sie nicht nachvollziehen. Die älteren „Wiever“ freilich scheinen da etwas anders zu denken.

Doch wie auch immer: Im nächsten Jahr soll ein anderes Plakat her. Bei robusten Gemütern hat das alte deshalb schon Sammlerwert. „Nur net esu pingelich“, heißt das diesjährige Bonner Karnevalsmotto – frei übersetzt: „Nur nicht so penibel.“ Quod erat demonstrandum. C. C. K.