Mario Praz, der große Anglist, nannte Walter Pater den „Dichter fragwürdiger, müder Seelen und anmutiger Stätten, die von der Trauer überschattet sind“, und diese Charakterisierung des eigentlich für seine „Studies in the History of the Renaissance“ (1873) gerühmten Autors wird nirgendwo anschaulicher als in Paters „Imaginary Portraits“ (1887), der Sammlung von Phantasieporträts, zu der auch die jetzt wieder aufgelegte, von Alastairs Zeichnungen auf das seltsamste akkompagnierte Geschichte des „Sebastian van Stork“ gehört.

Walter Pater, der unendlich häßliche Mann mit der grenzenlosen Leidenschaft für die Schönheit, der Décadent, der die ganze Manier des Oscar Wilde antizipierte, der Ästhet, der mit Worten so zeichnete, wie seine Freunde, die Praeraffaeliten, es mit dem Stift taten, imaginierte in seinen Porträts Gestalten des Übergangs, des Untergangs, vorzüglich in Schönheit. Sebastian van Stork, fein hineinskizziert in das 17. Jahrhundert einer holländischen Winterszene von Adrian van Velde oder Isaak van Ostade, ist ein junger begabter Patriziersohn, der Liebe und Leben flieht und dabei einen frühen Tod stirbt. Er ist eine Gestalt, irgendwo in der Lebensmitte zwischen Hanno Buddenbrook und Andreas Aschenbach, frühreif und schon vergangen; sein graziöser Geist konterkariert das Leben, das ihn erdrückt, ohne daß er es erfahren hätte: „Freude, für deren Erlangung die Menschen bereit sind, alles andere aufzugeben, ist nur der Name einer Leidenschaft, in welcher der Geist sich zu einer höheren Vollkommenheit der Denckraft aufschwingt; so wie der Kummer der Name der Leidenschaft ist, in der er zu einer geringeren herabsinkt.“ Die Zeichnungen von Alastair, diesem geheimnisvollen Mehrfach-Talent der Jugendstilzeit, brechen das verschattet schöne Lineament der Geschichte auf höchst selbständige Weise auf. (Walter Pater/Alastair: „Sebastian van Stork“, einmalige Auflage nach der Originalausgabe; Propyläen Verlag, Berlin, 1974; 48 S. mit 8 farbigen Zeichnungen, 128,– DM.)

Petra Kipphoff