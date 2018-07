Ölzuschläge für Flugtouristen: Nachdem gerade die in der IATA zusammengeschlossenen Fluggesellschaften angekündigt haben, daß sie ihre Tarife von März an nochmals um durchschnittlich sieben Prozent erhöhen werden, muß nun auch der Pauschal-Flugtourist die erhöhten Kerosinpreise bezahlen. Die großen Reiseveranstalter verfahren hierbei unterschiedlich, viele kleine Veranstalter haben sich noch gar nicht entschieden. NUR beispielswese läßt nur Kinder bis zum vollendeten elften Lebensjahr keinen Tribut an die Energiekrise entrichten. Für ihre Eltern heißt es bei allen aus dem neuen Sommerkatalog gebuchten Reisen zahlen (ausgenommen sind Flüge nach Rumänien und Bulgarien). Die Zuschläge sind nach Entfernung gestaffelt und gelten Einheitlich für alle deutschen Abflughäfen: von elf Mark (Klagenfurt) über 35 Mark (Mallorca), 49 Mark (Gran Canaria) bis zu 58 Mark (Senegal) und 89 Mark (Bangkok). – Einen Ölzuschlag müssen auch die Gäste der in der Touristik Union International (TUI) zusammengeschlossenen Firmen Touropa, Scharnow, Transeuropa, twen tours und Dr. Tigges für alle Reisen zahlen, die nach dem 26. März beginnen. Hier richten sich die Zuschläge nach Entfernung und deutschen Abflughäfen, zusätzlich ergeben sich Unterschiede bei Erwachsenen, Kindern und Kindersonderangeboten. Für Erwachsene beträgt der Zuschlag beispielsweise 22 Mark für einen Flug von Frankfurt nach Split, und 34 Mark für den Flug Düsseldorf-Mallorca. Von München, Stuttgart und Nürnberg zahlt man einen Aufschlag von 40 Mark für den Flug nach Athen, 48 Mark für den nach Gran Canaria. Weitere Preiserhöhungen schließt die TUI bis zum 15. August aus. Reisenden, die bereits jetzt für die Zeit nach dem 26. März gebucht haben, räumen die Veranstalter ein kostenfreies Rücktrittsrecht bis zum 8. März ein (bei NUR läuft diese Frist Ende Februar ab). Nur gut hat sich damit einverstanden erklärt, daß bereits gebuchte Reisen zum ausgedruckt Katalogpreis angetreten werden können. Ein Zuschlag wird auch hier nicht ausgeschlossen, allerdings ist noch nicht entschieden, von welchem Buchungstermin an dieser zu zahlen ist.

Jugend liebt kurze Trips: Haben junge Leute jetzt mehr Geld in der Urlaubskasse als früher? Jene, die mit einem Veranstalter reisen, offenbar ja, auch wenn es „nur“ ein Jugendreiseveranstalter ist Die Deutschen Jugend- und Studentenreisen (Studentenreisedienst, Fahr mit) hatten zwar festgestellt, daß das Komfortbedürfnis, das in den letzten Jahren stetig stieg, langsam wieder abflaut und das einfache Reisen in Mode kommt – in bezug auf Fernreisen muß teuer und einfach, aber nicht unbedingt ein Widerspruch sein: Abenteuer, die ihren Preis kosten, oder teure „Gammelreisen“ bietet der Veranstalter zum Beispiel im Doppeldeckerbus an, dessen oberes Stockwerk aus einem Sonnendach besteht – ein sogenannter Sundecker. Da gibt es Expeditionen durch Spanien/Marokko (660 Mark) durch Europa (1075 Mark), quer durch Afrika (2760 Mark) und sogar bis Indien. Aber es gibt auch Billigeres: Eine sogenannte „Probierwoche“ in Badeorten auf dem spanischen Festland oder in Cala Figuera, dem klassischen Jugenddorf auf Mallorca, kostet ab Frankfurt 299 Mark; ein Zwei-Wochen-Segelkurs am Gardasee 855 Mark. Von den Mini-Trips in europäische Hauptstädte wurden allein in Hamburg im letzten Jahr 5000 verkauft. Ein Renner ist unter anderem Prag: eine einwöchige Busreise kostet 189 Mark. – Für junge Leute, die weder vom organisierten Badeurlaub noch von Sprachkursen in England oder Frankreich etwas halten, ist das „Kursbuch für schmale Brieftaschen“ gedacht. Es enthält Angebote für Billig- und Billigstflüge sowie ermäßigte Bahn- und Fährfahrten. Die Prospekte liegen in örtlichen Reisebüros (DER, abr, Hapag-Lloyd), in Jugendreisecentern und Studentenreisebüros aus.

SS France nicht mehr nach Deutschland: Wegen der Treibstoffpreise ist auch die luxuriöse „France“ zum Sparen gezwungen: Sie wird auf der Nordatlantikroute künftig ihre Geschwindigkeit von bislang 30 Knoten auf 24 Knoten senken, wodurch die Überfahrt jetzt sechs Tage statt bisher viereinhalb dauert. Dadurch bleibt keine Zeit mehr zum Anlaufen von Bremerhaven (obwohl im vergangenen Jahr mehr als 5000 Passagiere dort zugestiegen sind). Der neue Fahrplan sieht vor: Jeden zweiten Freitag ab Le Havre / Southampton, Ankunft in New York am darauffolgenden Donnerstagmorgen. Ab New York jeden zweiten Donnerstag, an Southampton am darauffolgenden Mittwochabend. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbahn und der französischen Eisenbahnverwaltung wird ein Sonderzug eingerichtet, der von Frankfurt via Köln direkt nach Le Havre geht.

Trekking in Nepal: Reisende, die a) Bergsteiger und/oder Wanderer, b) Asienkenner und/oder -bewunderer und c) bereit sind, mögliche Schwierigkeiten oder Umdispositionen in Kauf zu nehmen, kurz, die nicht unbedingt Komfort höher einschätzen als das Reiseerlebnis: solche Kunden wünscht man sich bei zwei SpezialVeranstaltern für Nepalreisen. Das Archiv für Himalaya-Forschungen (78 Freiburg i. Br., Wilhelm-Dürr-Straße 26) bietet seit Jahren wissenschaftlich geführte Himalaya-Expeditionen an, die 22 Tage dauern und jeweils einen Weg über Neu-Delhi, den anderen über Bangkok nehmen. Dort sowie in Kathmandu und Badagaon wird vorwiegend besichtigt, im Gebirge der Sherpas eher gewandert. Die nächsten Termine: 21. 9.-19. 10., 27. 10.–16. 11., 26. 12.–13. 1. 1975 sowie Ostern 1975. Der Reisepreis beträgt etwa (wegen zu erwartender Ölzuschläge) 3300 Mark. – Der andere Veranstalter (Hauser Exkursionen international, 8 München 2, Neuhauser Straße 1) hat Bangkok nicht im Programm, dafür aber Urwaldflug und Elefantenritt. Wie auch die Freiburger teilt er seine Nepalreisenden in Bergsteiger und (Nur-)Wanderer ein, hat allerdings auch zwei verschiedene Preise: 2850 Mark und 2750 Mark. Für das Jahr 1974 gibt es fünf Termine, der nächste liegt Anfang März. Während es in Nepal regnet (Mai bis September) bietet Hauser außerdem Expeditionen nach Peru, Sambia und Südafrika an.

Ski-Safari in Les Ares: Französischer Erfindungsgeist in Sachen Ski ist unerschöpflich. Manchmal erfindet er allerdings auch bloß neue Wörter – wie „Ski-Safari“ für „geführte Skiwanderung“. In Les Ares, das etwas nördlicher als Val d’Isere, nahe am Montblancmassiv liegt, scheint die Aussicht auf eine solche Wanderung freilich auch vielversprechend. Der Ort liegt 1600 m hoch, die Lifte führen bis auf eine Höhe von 2800 m. Es gibt fünf Hotels und mehrere Apartmenthäuser, Skischule, Kindergarten, Kinos, Nightclubs, Restaurants, ein geheiztes Freibad und futuristische Architektur – also alles, was eine typisch französische Skistation ausmacht. Information: Agence des Ares, Les Arcs, 73700 Bourg-Saint-Maurice, Telephon (00331579) 07 01 41; Maison des Ares, 103, rue de la Pompe, 75116 Paris 6e, Telephon (00331) 5 53 57 88. Die deutsche Vertretung hat Peter Kühn, 8 München 22, Widenmayerstraße 24, Telephon (089) 22 10 71.

Noch ein Däne: Mit Unisol (Bang-Rafaels) kommt nach Tjaereborg und Falke nun der dritte dänische Veranstalter auf den deutschen Markt. Bereits im vergangenen Jahr sind 5000 Urlauber aus der Bundesrepublik mit ihm ab Billund und Kopenhagen geflogen, für 1974 erwartet man 15 000. Der zur A. P. Moller-Reederei gehörende Veranstalter hat sich auf den Mittelmeerraum konzentriert, im Winter kommen der Libanon und Gambia hinzu. In Norddeutschland wird das Unisol-Programm durch drei Agenturen vertreten: Reisebüro C. de la Motte in Kiel, Alimex in Flensburg und Sonnenwende-Reisedienst in Hamburg.