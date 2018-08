HERBERT VON KARAJAN beabsichtigt nicht, seinen Taktstock an den Nagel zu hängen. Er wolle vielmehr, vertraute er mir an, in naher Zukunft auch noch die Leitung der Salzburger Ziehharmoniker übernehmen.

SORAYA hat endlich mit dem Schah abgerechnet. Sie erklärte sich bereit, rund zwanzig Prozent ihrer Einkünfte aus Pressestories zur Errichtung eines Regenbogens über dem Persischen Golf JOHN WAYNE hält Pferde für intelligenter als Indianer und Frauen. „Manche Pferde sind sogar intelligenter als ich“, sagte der texanische Kleiderschrank.

ZARAH LEANDER ist enttäuscht darüber, daß noch immer kein Wunder geschehen ist. „Wenn es nicht bald geschieht“, drohte sie, „werde ich dem Wunderhilfswerk meine Unterstützung entziehen!“ Joachim Schwedhelrn