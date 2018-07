Inhalt Seite 1 — Utopische Gemeinschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

„... Danach begannen einige junge Leute, Männer und Frauen, zu zittern und sich auf die schrecklichste Art zu schütteln. Zuerst sah ich, wie sich ihre Köpfe langsam von einer Schulter zur anderen bewegten. Je länger sie sich bewegten, desto schneller und wilder schüttelten sie sich. Die Bewegung setzte sich vom Kopf zu den Händen fort und durch den ganzen Körper mit solcher Macht, als ob sich Glied von Glied trennen würde. Das Haus zitterte wie bei einem Erdbeben.“

Was der Zeitgenosse von 1782 hier beschreibt, ist eine Glaubensgemeinschaft, die offenbar sehr zu Recht den Namen „Shaking Quakers“ erhielt: die sich schüttelnden Quäker, später nur noch Shaker genannt. Von der Beschreibung solcher Ekstase her würde man wohl nicht darauf kommen, daß es sich dabei um eine asketische Gruppe handelte, die Ordnung, Einfachheit und Reinheit als Grundprinzipien für ein besseres Leben betrachtete.

Die Gruppe um die Engländerin Ann Lee war am 6. August 1774 in New York eingetroffen, kaufte im Jahr der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, 1776, Land im Staate New York, zog später mit neuen Anhängern bis in die Staaten Kentucky, Ohio, Indiana hinein, bestand um 1825 dann aus 19 selbständigen Kommunen und hatte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eine Mitgliederzahl von 6000 Menschen. Die Kommunen lösten sich nach 1900 auf, heute gibt es noch zwei davon. Mit den jetzt noch lebenden „Schwestern“ werden die Shaker aussterben.

Die Shaker sind also eine von über 100 „utopischen“ Gemeinschaften, die im Amerika des letzten Jahrhunderts entstanden, insgesamt um 100 000 Mitglieder hatten, eine Tradition begründeten, die auch im heutigen Amerika virulent ist. Was läßt sich für uns daraus lernen? (Denn wenn man eine solche Bewegung heute ans Tageslicht einer Ausstellung holt, dann geschieht das nicht nur aus abstraktem Interesse.)

Die Shaker verkörpern in Theorie und Praxis das Gegenteil dessen, was wir seit Jahrzehnten unter dem „american way of life“ verstehen, der uns inzwischen durch verschiedene politische, militärische, wirtschaftliche Exzesse so fragwürdig geworden ist. Sie verkörpern den Geist, durch den die Vereinigten Staaten ihre Anziehungskraft für all jene bewahrt haben, die sich gegen Kapitalakkumulation und Naturverödung und Verstädterung wenden und die gerade in diesem weiten, schönen Land die Möglichkeit sehen, in naturnahen Gemeinschaften autark zu arbeiten.

Die Shaker erließen sich eigene Beschränkung, es gab kein Privateigentum, es gab sehr detaillierte Vorschriften für Möblierung, Farbanstrich, Umgang, es gab auf der anderen Seite die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Duldsamkeit gegen andere Rassen und Hautfarben, Ablehnung von Krieg und Gewalt, es gab ein hochwertiges, auf Dauer ausgerichtetes Handwerk.

Die Münchner Ausstellung (die von Karl Mang, dem Präsidenten des österreichischen Instituts für Formgebung, und von dem Leiter der Neuen Sammlung in München, Wend Fischer, konzipiert und ausgeführt wurde) zeigt Beispiele für den Lebensstil, die Architektur, das Handwerk der Shaker, und zwar erstmalig. Kaum jemandem waren bislang die Shaker ein Begriff, es sei denn, er wäre bei Friedrich Engels in dessen „Deutschem Bürgerbuch für 1845“ auf die Beschreibung dieser Kommunen gestoßen. („Die ersten Leute“, heißt es dort, „welche in Amerika und überhaupt in der Welt eine Gesellschaft auf dem Grund der Gütergemeinschaft zustande brachten, waren die sogenannten Shaker.“)