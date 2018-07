Heinrich Lummer, der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, hatte es läuten gehört. In einer Parlamentsdebatte im Dezember 1971 faßte er den Unwillen der Opposition an den vom Senat mit der DDR ausgehandelten Zusatzvereinbarungen zum Viermächteabkommen in die Worte: „Die Freiheitsglocke hat einen neuen Klang bekommen!“ Und Lummer, so schien es, hatte recht.