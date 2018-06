Rudolf Schöfberger, vor zwei Jahren als „roter Rudi“ an die Spitze der Münchner Sozialdemokraten gewählt und inzwischen in der Mühle der Bonner Bundestagsfraktion weitgehend auf Angleichung getrimmt, nimmt in der weißblauen Heimat den Gegner aufs Korn: „Ich glaube nicht“, so verkündete er mit sonorem Baß, „daß der Weg richtig ist, den der Landesvorsitzende Dr.