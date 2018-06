Zum drittenmal innerhalb eines Monats hat die SPD eine Wahlniederlage erlitten. Nach den Stimmenverlusten bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg und den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz setzte sich der negative Trend am Sonntag bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein (und bei kommunalen Teilwahlen in Nordhessen) fort.