Von Ingo von Münch

Die Niederlagen der SPD bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg, bei den schleswig-holsteinischen und rheinland-pfälzischen Kommunalwahlen haben in Bonn nur die Stimmung, nicht die Machtverhältnisse verändert – noch nicht. Die Mehrheit im Bundestag ist der Koalition auf jeden Fall bis 1976 sicher. Auch im Bundesrat bleibt vorerst noch alles beim alten. Die von den Unionsparteien regierten Länder haben dort – weil die Berliner Stimmen auf Grund der alliierten Vorbehalte hier nicht mitgezählt werden dürfen – die knappe Mehrheit von einer Stimme. Das ist unangenehm für die Regierungskoalition, aber keine Katastrophe.

Wer indes auszieht, um das Gruseln zu lernen, der blickt auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Niedersachsen und in Hessen: Hält der CDU-Parteifreund Trend auch dort, was er in Hamburg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz versprochen hat, gewänne also die Union die Landtagsmehrheit in Hannover und Wiesbaden, so hätte das über den Bundesrat unmittelbare Auswirkungen auf die Bundespolitik. Um ihr ganzes Ausmaß zu begreifen, muß man sich die Funktionen der Ländervertretung klarmachen. Was ist dieses in der breiten Öffentlichkeit ziemlich unbekannte Wesen, was tut es, und was kann es bewirken?

Bei den Beratungen des Grundgesetzes gehörte die Formulierung der Bestimmungen über den Bundesrat zu den härtesten Brocken. Zwar war sich der Parlamentarische Rat einig, daß ein Organ zur Wahrung der Rechte der Länder gegenüber dem Bund geschaffen werden sollte, aber die Gestalt dieses Organs blieb lange umstritten. Am Ende ist dann ein Unikum herausgekommen, das in dieser Form auf der Welt seinesgleichen sucht und dessen Kompetenzen in der deutschen Verfassungsgeschichte ohne Vorbild sind.

Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern, die von den Landesregierungen bestellt werden, an Weisungen der Landeskabinette gebunden sind und länderweise (einheitlich) abstimmen – die Opposition in den Ländern ist im Bundesrat nicht repräsentiert.

Er soll die Sonderinteressen der Länder wahrnehmen, die Degradierung der Länder zu ungefragten Befehlsempfängern des Bundes verhindern und die Verwaltungserfahrung der Länder einbringen – dennoch ist er verfassungsrechtlich kein Organ der Länder, sondern ein Organ des Bundes.

Er besitzt ein Sammelsurium von Kompetenzen, die über das ganze Grundgesetz verstreut sind: Der Bundesrat kann verlangen, daß die Mitglieder der Bundesregierung an seinen Sitzungen teilnehmen; er muß von der Bundesregierung über die Führung der Geschäfte auf dem laufenden gehalten werden; einzelne Aufsichtsmaßnahmen der Bundesregierung gegenüber den Ländern bedürfen seiner Zustimmung; er wirkt beim Erlaß der meisten Rechtsverordnungen des Bundes mit; er wählt die Hälfte der Richter des Bundesverfassungsgerichts; er kann den Bundespräsidenten wegen vorsätzlicher Gesetzesverletzung vor dem Bundesverfassungsgericht anklagen; im Notstandsfall hat der Bundesrat weitreichende Kompetenzen.

Am wichtigsten aber sind die Befugnisse des Bundesrates beim normalen Gesetzgebungsverfahren. Im Grundgesetz beginnt deshalb der Abschnitt über den Bundesrat mit der Feststellung in Artikel 50: „Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mit.“

So kann der Bundesrat aus eigener Initiative Gesetzesvorlagen einbringen. Er kann sich aber auch querlegen, wenn ihm eine Gesetzesvorlage nicht gefällt, die von der Bundesregierung oder aus der Mitte des Bundestages eingebracht und vom Parlament beschlossen worden ist. Die Kraft der Bundesratssperre hängt in diesem Fall davon ab, ob es sich um ein sogenanntes Zustimmungsgesetz oder um ein einfaches Gesetz handelt. Zustimmungsgesetze kommen nur zustande, wenn der Bundesrat damit einverstanden ist. Verweigert er die Zustimmung von vornherein und sehen Bundesregierung und Bundestag keine Chance, ihn durch Anrufung des Vermittlungsausschusses umzustimmen, dann ist der Gesetzentwurf schon gestorben.