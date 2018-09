Inhalt Seite 1 — Ein ruhmloses Ende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Preiskontrollpolitik war ein Mißerfolg, jetzt soll sie aufgehoben werden

Die Fanfaren, mit denen am 15. August 1971 das erste amerikanische Lohn- und Preiskontrollprogramm in Friedenszeiten aus der Taufe gehoben wurde, sind verstummt. Das Experiment, das zweieinhalb Jahre dauerte und vier Phasen durchlief, wird Ende dieses Monats sang- und klanglos auslaufen. Der Bankenausschuß des Senats entschied dieser Tage einstimmig, die Kontrollvollmacht des Präsidenten, die im Rahmen des Economic Stabilization Act bis zu dem Apriltermin andauert, nicht wieder zu verlängern. Enttäuscht und desillusioniert schlugen die Senatoren alle Empfehlungen der Regierung, aber auch die einiger ihrer Kollegen in den Wind, einen Teil der Kontrollen oder zumindest eine Stand-by-Vollmacht beizubehalten.

Die Regierungspläne sahen eine Beibehaltung der Preiskontrollen für die Öl- und Arzneimittelindustrie vor. Der Ausschuß für die Lebenshaltungskosten sollte die weitere Preisentwicklung überwachen, ohne allerdings Sanktionsrechte zu bekommen. Als Sicherheitsventil gegen überhöhte Tarifforderungen der Gewerkschaften wollte die Regierung ferner die Wiederaufnahme bereits abgeschlossener Tarifverhandlungen nach dem Auslaufen der Kontrollen verbieten.

Der angesichts der starken Preissteigerungen unerwartete Stimmungsumschwung im Kongreß – noch vor einem Jahr befürwortete eine Mehrheit der Abgeordneten die Fortsetzung der Kontrollen und beeinflußte maßgeblich die unglückliche Preisstoppentscheidung des Präsidenten im letzten Sommer – wird durch zwei Entwicklungen erklärt. Einmal verbanden sich Gewerkschaften und Industrie zu einer ungewöhnlichen „Ehe“ und plädierten sowohl gegen eine Fortsetzung der Kontrollen als auch gegen die Beibehaltung einer Stand-by-Vollmacht. Zum anderen fehlte die Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit. Sie resignierte angesichts der trotz Kontrollen ständig steigenden Preise.

Eine Analyse der Preiskontrollen erklärt leicht die allgemeine Unlust und Enttäuschung der Konsumenten. Statt der von der Regierung versprochenen Dämpfung der Preissteigerungsraten – das Inflationsziel war für die Jahre 1972 und 1973 auf jeweils 2,5 Prozent angesetzt – erhöhten sich die Verbraucherpreise zunächst um 3,4 Prozent. 1973 schließlich stiegen sie sogar um 8,8 Prozent. Und in diesem Jahr müssen sich die USA an lateinamerikanische Inflationsraten gewöhnen – und die sind zweistellig.

Diese Zahlen allein beweisen noch keinen durchschlagenden Mißerfolg des Kontrollprogramms. Zunächst hatten die Kontrollen durchaus eine positive Wirkung. Doch eine zu expansive Fiskal- und Geldpolitik, die durch die beiden Dollarabwertungen explodierenden Importpreise, die unerwartet starke internationale Nachfrage nach Agrarprodukten und die weltweite Hausse der Rohstoffpreise ließen schließlich die Preise in die Höhe schießen.

Zudem war der Start der Kontrollen glücklich gewählt. Die Wirtschaft erholte sich gerade von einer Rezession, die Kapazitäten waren nur zu 70 Prozent ausgelastet, die Arbeitslosigkeit hoch, und der Inflationsdruck hatte den Höhepunkt bereits überschritten.