Washington, im April

Der Dialog der Supermächte stockt schon geraume Zeit. Der Entspannungsoptimismus vom vergangenen Jahr ist in Amerika rapide dahingeschwunden. Das Ausbleiben eines glanzvollen Erfolges bei Henry Kissingers jüngstem Moskaubesuch hat den Détentepessimisten jetzt vollends Resonanz verschafft. Manche der skeptischen Kommentare lesen sich so, als sei eine Gipfelkonferenz gescheitert und nicht ein Vorbereitungstreffen für diesen Gipfel. Dabei ist nicht einmal sicher, daß das Moskauer Treffen wirklich ein Fehlschlag war – eine Charakterisierung, gegen die sich das State Departement und die Istwestija mit bemerkenswerter Eintracht wehrten. Weshalb all der Pessimismus?

Henry Kissinger hat es sich seit seinem Einzug ins State Department zur Gewohnheit gemacht, ein Dutzend ausgewählter Journalisten an seiner Jet-Diplomatie teilhaben zu lassen. Sie sind zum integralen Bestandteil seiner Verhandlungstaktik geworden. Mit Hilfe ihrer Berichterstattung, die Kissinger mit freigiebigen Hintergrundinformationen und gezielten Indiskretionen geschickt zu steuern verstand, konnte er mehrmals den Gang schwieriger Gespräche von außen beeinflussen und ihren Erfolg absichern.

Zugleich trug dieses besondere Verhältnis des sonst so verschwiegenen Außenministers zu einer zwar kleinen, aber einflußreichen Gruppe von Journalisten dazu bei, der Gloriole Kissingers Glanz zu verleihen. Diesmal ist es anders gekommen. Kissinger hatte sich vorher und während des Besuches sehr optimistisch geäußert; auf das Ausbleiben der in Aussicht gestellten Resultate reagierte das Pressecorps dann enttäuscht.

Offenbar hatte Kissinger bei seinen optimistischen Voraussagen allzusehr auf das Urteil des Washingtoner Sowjetbotschafters Anatolij Dobrynin gesetzt, der sich in der Vergangenheit stets als verläßlicher Interpret der Kremlvörstellungen erwiesen hatte. Diesmal unterlag er jedoch gerade im Hinblick auf die schwierigen Verhandlungen über SALT II einer Fehleinschätzung.

Kissinger hatte wenige Tage vor seiner Reise dem sowjetischen Botschafter einen neuen amerikanischen Entwurf für ein Abkommen auf dem Gebiet der strategischen Offensivwaffen übergeben. Der neue Entwurf barg jedoch, soweit bisher bekannt geworden ist, eine Abkehr von den zuvor in Washington diskutierten Vorstellungen. Von der schwerfälligen sowjetischen Parteihierarchie zu erwarten, daß sie binnen weniger Tage auch nur über die Prinzipien einer Materie mit so weitreichender Bedeutung entscheiden könne, war von vornherein illusionär. Zusätzlich werden die Sowjets auch noch wegen der unsicheren Position Nixons und seiner möglichen Anklage durch den Kongreß gezögert haben.

In einem Kernpunkt ihres jüngsten SALT-Papiers haben die Amerikaner dem Vernehmen nach angeboten, ihre Interkontinentalraketen nicht vollständig mit Mehrfachsprengköpfen (MIRVs) zu bestücken, falls die Sowjetunion ihrerseits bereit wäre, nur einen begrenzten Teil ihrer Raketen damit zu versehen. Zur Zeit haben 35 Prozent der amerikanischen Raketen MIRV-Köpfe. Ginge das Aufrüstungsprogramm Washingtons ungehindert weiter, würden bis zum Jahre 1977 auf den 1710 Interkontinentalraketen, die nach dem fünfjährigen Interimsabkommen aus dem Jahre 1972 gestattet sind, insgesamt 10 000 solcher Sprengköpfe montiert sein.