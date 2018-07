Rauher Reif fiel in ein Frühlingsblühen, das nicht enden wollte. Die gleiche statistische Mathematik, die bisher dafür in Anspruch genommen worden war, einen schier unerschöpflichen Bedarf an Lehrern zu begründen, diente jetzt zu herbem Widerruf: Spätestens 1978, heißt es, hätten wir so viele Lehrer, daß auch die kühnsten Ansprüche – also etwa die Forderung nach Klassen mit nicht mehr als zwanzig Schülern – befriedigt werden könnten.