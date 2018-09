Berlin

Eine Kuh, die aus dem Osten kam, hat in Westberlin den Amtsschimmel scheu gemacht. Der Senat und die Treuhandstelle für den Interzonenhandel gerieten in Schwierigkeiten, als sich die DDR im Fall des flüchtigen Rindviehs unerwartet unbürokratisch verhielt. Die schließlich im Einverständnis mit Ostberlin vollzogene Schlachtung kann gar zu einem Konflikt zwischen Frankreich und der Bundesrepublik in der EG führen.

In den Mittagsstunden des 25. März enteilte eine schwarzweiße Färse ihren östlichen Treibern in der Nähe des DDR-Bahnhofs Drewitz gen Westberlin. Ein nahender Interzonenzug setzte den Fangversuchen der Volkspolizei ein Ende. Über die Geleise auf Westberliner Gebiet angekommen, widerstand die Kuh der Westpolizei ebenso wie vier Schüssen aus einem Betäubungsgewehr, bis sie schließlich den Lockungen eines eilends herbeigeholten Rindes in einen Transportwagen folgte. Derart ordnungsgemäß sichergestellt fingen die Probleme um das Rindvieh an.

Die Polizeibehörde übergab Kuh samt Verantwortung der Senatskanzlei als der Koordinierungsstelle für DDR-Kontakte. Dort fühlte man sich unzuständig; denn, so argumentierten die Rechtsexperten, die Kuhflucht sei kein Fall, der sich aus der zwischen Senat und DDR vereinbarten Reise- und Besucherregelung ergebe. Der von der Innenverwaltung vorgeschlagenen Einschaltung des Besuchsbeauftragten könne demzufolge nicht zugestimmt werden. Die Kanzlisten warnten zugleich davor, der DDR etwa den Kauf der Kuh – was als einfachste Methode der Bereinigung der ganzen Angelegenheit erkannt worden war – anzubieten. Damit würden nämlich unmittelbare Wirtschaftsbeziehungen zu Ostberlin eröffnet, deren Verweigerung politisches Programm sei. Wolle man aber dennoch die kommerzielle Ebene betreten, dann nur über die Treuhandstelle für den Interzonenhandel. So beschlossen, wechselte das Fluchtrind in die Zuständigkeit des Ministerialdirigenten Willi Kleindienst.

Das DDR-Ministerium für Außenhandel bestätigte, daß es zur Verrechnung der Kuh im innerdeutschen Handel bereit sei. Nun kamen jedoch der Treuhandstelle Bedenken. Erstens, so betonten die Handelsexperten, liege keine devisenrechtliche Genehmigung des Kaufs vor. Zweitens setze das Geschäft mit der DDR eine Ausschreibung voraus. Eine solche sei zur Zeit undenkbar, da Frankreich in der EG wegen eigenen Rindviehüberangebots gegen jeglichen innerdeutschen Kuhhandel Einspruch erhoben habe.

Während man noch gedankenschwer den Kopf wiegte, meldeten sich die Veterinärmediziner. Sie wiesen auf den bedauernswerten Umstand hin, daß die Kuh bei ihrer Flucht kein Testat darüber mit sich geführt habe, daß sie aus einem seuchenfreien Bestand stamme. Sie könne daher weder mit Westvieh zusammengebracht noch tot dem Westberliner Verbraucher angeboten werden. Ihre Empfehlung: die Kuh dem Abdecker zu überlassen.

Dies freilich wäre einem Affront gleichgekommen. Denn Nachforschungen hatten mittlerweile erbracht, daß sich die Färse ihrer in der DDR unmittelbar bevorstehenden Schlachtung durch die Flucht nach Westberlin entzogen hatte. Am vergangenen Donnerstag wurde daher, den Einspruch Frankreichs bei der EG nicht-, die seuchenhygienischen Vorkehrungen der DDR beachtend, dem Leben der Ostkuh im Schlachthof Spandau ein gewaltsames Ende gesetzt und ihr Fleisch nach amtstierärztlicher Begutachtung zum Verkauf freigegeben.

Einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich des beträchtlichen Passivsaldos iminnerdeutschen Handel vermag es nicht zu leisten. Denn vom Erlös wird der DDR nur so viel angerechnet, wie nach Begleichung der in Westberlin entstandenen Unkosten übrigbleibt. Zuzahlen muß Ostberlin aber nicht: Verwaltungskosten bleibenunberücksichtigt. Henk Petersen