Von Gabriele Venzky

Wenn die nächste Ernte schlecht ist, dann ist es aus mit Indien." Der Mann, der diese düstere Feststellung machte, gilt als einer der kenntnisreichsten Experten für die Probleme des ländlichen Indien. Und der Taxifahrer in Delhi, kein Experte, dafür aber um so mehr Betroffener: "Ich sage Ihnen, wenn das so weitergeht mit der Lebensmittelknappheit und den steigenden Preisen, dann geht hier ganz bald alles in die Brüche. Wir lassen das nicht mehr mit uns machen."

Steht es wirklich so schlimm um Indien? Überall im Lande werden in diesen Wochen die Ernten eingebracht. Die Straßen sind zu Dreschtennen umfunktioniert worden, mit der Hand wird der Reis aus den Garben geschlagen, Ochsengespanne und Autos fahren über das ausgebreitete Getreide und ersetzen den Flegel, der Wind trennt die Spreu vom Weizen. Über die Ergebnisse dieser Ernte sprechen die Politiker mit professionellem Optimismus. Die Zeitungen vermelden Rekorde. Aber jedermann weiß: Wegen des trockenen Winters kann diese Ernte gar nicht so gut sein. Prognosen über die nächste Ernte im Herbst wagt schon gar niemand zu machen.

In einem Land, wo die Hälfte der bestellbaren Fläche nur dann Erträge bringt, wenn die Monsunregen reichlich fallen, hat man sich angewohnt, mit Voraussagen vorsichtig zu sein. Aber in diesem Jahr wird möglicherweise etwas anderes als ein ausbleibender Monsun den Indern zum Verhängnis: die weltweite Energiekrise. Das Land braucht Öl – sonst gibt es keine Energie für die Wasserpumpen, ohne die das Land verdorren würde; und sonst gibt es auch keinen Kunstdünger, ohne den nichts wächst auf den seit Jahrhunderten ausgelaugten Böden. Indien hat im vergangenen Jahr zwar nur 27 Millionen Tonnen Erdöl verbraucht, die Bundesrepublik 135 Millionen Tonnen, aber es ist nicht minder abhängig davon als die konsumorientierten Staaten des Westens. Indessen hat es nicht die harten Devisen, um Öl und 2,7 Millionen Tonnen chemischen Dünger bezahlen zu können. Wache indische Inflationsrupien will niemand dafür haben.

Steuert Indien also in diesem Jahr auf die schon so oft vorausgesagte Katastrophe zu? Vieles deutet darauf hin. Wenn die nächste Ernte schlecht ist, dann kann ein winziger Funke den ganzen Subkontinent in Flammen setzen. Das aber hieße Bürgerkrieg; Auseinanderfallen der Union; womöglich ausländische Einmischung.

Gandhis Prinzip der Gewaltlosigkeit ist schon immer eine Utopie gewesen. Auch heute sieht die indische Wirklichkeit anders aus. Kein Tag vergeht, an dem nicht Demonstranten von der Polizei erschossen werden. Die blutigen Unruhen in Maharashtra, in Gujarat, in Bihar – sie waren verzweifelte Aufstände der Hungernden, Demonstrationen gegen die Unfähigkeit der Congress-Partei. Zum erstenmal haben Studenten die Parteien- und autoritätsgläubige Bevölkerung organisiert – ein Beispiel, das Schule machen könnte. Es ist nicht damit getan, die Köpfe von Chefministern rollen zu lassen; das hat das Fortschwelen der Unruhe in Gujarat gezeigt. Die Menschen verlangen mehr von der Regierung als die Opferung einiger Sündenböcke. Sie wollen, was ihnen die Regierung nicht geben kann: Reis und Arbeit.

Die Inder sind kein sanftes, in fatalistischer Lethargie dahindämmerndes Volk, auch wenn die meisten von ihnen das Leben nur als ein jammervolles Durchgangsstadium betrachten. Die Hungeraufstände, das vielfache Aufbegehren gegen die ständig steigenden Reispreise in den Städten, sind von bedrohender Unheimlichkeit.