Von Hisako Matsubara

Jetzt beginnen schlimme Zeiten für andere Japanbuchautoren. Der Grund ist ein gerade erscheinendes Buch von einem in Deutschland bisher völlig unbekannten Autor, der noch nie zuvor ein Buch auf deutsch geschrieben, dafür aber vier auf japanisch verfaßt und etwa fünfzehn andere auf japanisch herausgegeben hat, der Deutscher ist, von der Verlagswerbung als „deutscher Japaner bezeichnet, der 1937 zweiundzwanzigjährig nach Japan kam und seitdem fast ununterbrochen dort gelebt hat und bis vor kurzem Professor für Philosophie und christliche Ethik an der renommierten Sophia-Universität in Tokyo war.

Ich bekam die Druckfahnen zugeschickt – ein dicker Stapel loser Blätter ohne Seitenzahlen und Inhaltsverzeichnis – und ging mit einigem Unwillen an die Lektüre. Aber der Unwille verflog schnell.

Von den ersten Seiten an hat mich dieses Buch gefesselt. Der Autor beginnt mit einem so banalen Thema wie Klima und Geographie, doch sehr bald werden Querverbindungen sichtbar. Bildassoziationen tauchen auf, und unvermittelt fühlt man sich hineingezogen in die japanische Wirklichkeit. Hier schreibt ein Autor, der diese Wirklichkeit zigtausendfach erlebt hat, der die japanische Mentalität bis in ihre feinsten Verästelungen hinein kennt und sie nun analytisch genau seziert.

Hier schreibt endlich ein deutschsprachiger Autor, der die japanische Sprache fließend beherrscht und der – als Deutscher – sagt: „Die Sprache allein verhilft zum tieferen Verständnis der Mentalität ... Journalisten und Autoren, die über Japan schreiben, verlassen sich in der Mehrzahl auf sekundäre Quellen. Volles Verständnis des Fernsehens, der Filme und der Tageszeitung gen erreichen sie nie, so daß Japan so häufig einseitig und schief dargestellt wird. Man muß sich vergegenwärtigen, was es bedeuten würde, wenn nur eine sehr beschränkte Zahl von Ausländern, die zumeist in Bonn wohnten und von denen keiner die deutsche Sprache vollständig beherrschte, das Image der Bundesrepublik in der Welt entscheidend beeinflußte...“

Hier schreibt also ein Autor, der diese „unlernbare“ Sprache fließend zu sprechen und zu schreiben gelernt hat... ein Autor, der einen weitgespannten Wissensschatz besitzt, der die japanische Geistesgeschichte überblickt von ihren religiösen Urquellen bis hinein in die Mentalität einer modernen, ganz auf Effizienz ausgerichteten Industriegesellschaft ... ein Autor, der dazu noch die Gabe besitzt, sich prägnant auszudrücken:

Helmut Erlinghagen: „Japan“; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1974; 438 S., 35,– DM