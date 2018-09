Als „nützliche Verhandlungsgrundlage“ bezeichnete der amerikanische Außenminister Kissinger am Sonntag neue israelische Pläne über eine Truppenentflechtung auf den Golanhöhen. Israels Verteidigungsminister Dajan hatte diese Pläne in Washington unterbreitet, bevor dort am 11. April eine syrische Delegation erwartet wird. Der amerikanische Außenminister sagte, Dayans Vorschläge seien weit detaillierter und präziser ausgearbeitet als Israels vorangegangene Überlegungen.

Daran ist Kissinger um so mehr gelegen, als die Araberstaaten am 1. Juni erneut über eine mögliche Wiederaufnahme des Ölembargos gegen die Vereinigten Staaten beraten wollen.

Obwohl die israelischen Zugeständnisse geheimgehalten werden, gilt es als sicher, daß an eine Herausgabe der im Oktoberkrieg neu eroberten syrischen Gebiete gedacht ist. Doch Damaskus gibt, sich damit nicht zufrieden, sondern bindet ein Disengagement-Abkommen an die formelle israelische Bereitschaft zur Rückgabe auch der im Junikrieg 1967 eroberten Territorien einschließlich der Stadt Kuneitra. Auch die „legitimen Rechte der Palästinenser“ müßten anerkannt werden.