Von Heinz Markmann

Heinz Markmann ist Leiter des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Ein Gespenst geht um – nicht nur in Europa, sondern in der ganzen westlichen Welt: die Inflation. Die Auguren sind pessimistisch: Bundesbankpräsident Klasen spricht angesichts der Preiserhöhungen der letzten Monate von der Möglichkeit des Untergangs unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung; Michael Jungblut hat sich in der Welt umgeschaut, sah nur die Scherben dirigistischer Stabilitätspolitiken und fiel in Resignation. (ZEIT Nr. 11: „Bleibt uns nur noch die Resignation? Theoretiker und Politiker suchen nach Mitteln und Wegen, um einer wirtschaftlichen Fehlentwicklung zu wehren, die es in der Tat in diesem Ausmaße in „normalen“ Zeiten nicht gegeben hat, und allenthalben sucht man nach Schuldigen oder doch zumindest nach, Sündenböcken.

Diese sind auch rasch gefunden: Es sind – für viele, nicht für alle – die Gewerkschaften, die wieder einmal durch Unvernunft und Bösartigkeit alles gefährden, was die Gemeinschaft nach dem Kriege mühsam aufgebaut hatte. Doch lassen wir die Polemik, so schwer sie auch zu unterdrücken ist angesichts von so viel Unvernunft und Bösartigkeit, wie sie den Gewerkschaften von allen Seiten entgegentritt. Fragen wir uns nach den Möglichkeiten, die sich in der Bundesrepublik bieten, um zu vermeiden, daß der Preisindex für die Lebenshaltung über die Jahreszuwachsraten hinaus steigt, wie sie in den vergangenen Monaten zu verzeichnen waren.

Um es gleich vorweg zu sagen: Für mich geht die Welt nicht sogleich unter, wenn der Index einmal über acht Prozent steigt. Bedenklicher wird es allerdings, wenn zweistellige Ziffern in Sicht kommen, und zwar mehr wegen der psychologischen und politischen als wegen der wirtschaftlichen und sozialen Wirkungen, die von einem solchen Signal ausgehen würden.

Eine Feststellung ist angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre wohl erlaubt: Mit den herkömmlichen Mitteln der Globalsteuerung, wie sie in unserem Lande auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Stabilität und Wachstum der Wirtschaft betrieben wurde, ist dem sich beschleunigenden Preisauftrieb nicht beizukommen. Wir haben mit ansehen müssen, daß die globale, daß heißt indifferenziert praktizierte Fiskalpolitik und an ihrer Seite die Geld- und Kreditpolitik der Deutschen Bundesbank sehr selektiv wirkte. Sie traf diejenigen Zweige unserer Wirtschaft am unmittelbarsten und härtesten, die wie die Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie ohnehin mit strukturrellen Problemen zu kämpfen hatten oder die wie das Baugewerbe als Schlüsselsektoren noch über den ökonomischen Bereich hinaus soziale Funktionen zu erfüllen haben. Nebenbei gesagt: Zu den stärksten Preistreibern gehörten diese Branchen ohnehin seit einiger Zeit nicht mehr.

Diejenigen Branchen und innerhalb ihrer diejenigen Unternehmen, die von der allgemeinen Konjunktursituation oder von ihren Exportmöglichkeiten begünstigt waren und deren Erträge groß genug waren, um neben einer komfortablen Selbstfinanzierung auch den Zugang zur Fremdfinanzierung offenzuhalten – sie entzogen sich dem harten Griff der Notenbank.