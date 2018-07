Extrem unextrem

Die von einigen links stehenden Bundestagsabgeordneten geäußerten Zweifel an der demokratischen Festigkeit der Bundeswehr beruhen offenbar auf sehr vagen Vermutungen. Das jetzt bekanntgegebene Zahlenmaterial über die Zugehörigkeit von Soldaten zu linken oder rechten Extremgruppen rechtfertigt die Zweifel jedenfalls nicht: Bis Ende März waren in der Bundeswehr 125 Rechtsextremisten registriert – davon 21 Offiziere, 44 Unteroffiziere, 14 Soldaten, 14 Beamte, 11 Angestellte und 10 Arbeiter. Extreme Linke sind nach Feststellungen des Verteidigungsministeriums noch rarer: insgesamt 33 – allerdings nur bei den Zeitsoldaten. Bei Wehrpflichtigen verkehrt sich das Verhältnis links–rechts: Auf sechs Rechtsextremisten kommen 137 Linksextremisten.

Loch in der Wolkendecke

Im verhangenen Himmel über den deutschpolnischen Beziehungen hat die Bundesregierung ein blaues Loch entdeckt: Seit einer Intervention des Auswärtigen Amtes sind aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten keine Meldungen von Entlassungen Aussiedlungswilliger mehr bekannt geworden. In der Vergangenheit waren angeblich etwa 5000 solcher Entlassungen und etwa 10 000 Herabstufungen der Aussiedlungswilligen erfolgt. Vor diesem Hintergrund hatten Meldungen, daß die den Polen zugemutete Aussiedlungsquote – insgesamt über 200 000 Menschen – zu volkswirtschaftlichen Belastungen führe, in Bonn wenig Glauben gefunden.

Auswanderungswütig

Amerika wird zwar manchmal als „God’s own country“ apostrophiert, aber offensichtlich würden viele US-Bürger lieber anderswo wohnen. Nach der neuesten Gallup-Umfrage würde jeder zehnte erwachsene Bürger der Vereinigten Staaten, schätzungsweise 14 Millionen Einwohner, am liebsten emigrieren. In der Altersgruppe der 18- bis 29jährigen sind es sogar 23 Prozent. Als Wunschländer wurden am häufigsten Kanada, Australien, und England genannt. Ironischerweise möchten aber gerade aus England – wie Gallup ebenfalls ermittelte – noch viel mehr Menschen am liebsten auswandern: 39 Prozent.

Neues von der Diätenfront

Nach der elfprozentigen Erhöhung der Beamtenbesoldung beläuft sich der Entschädigungsbetrag für Abgeordnete auf 3630 Mark, von denen etwa 1900 Mark Kosten für Altersversorgung und Fraktions- wie Parteibeiträge abzuführen sind. Die verschiedenen Kostenpauschalen (Bürokosten, Tagegeld, Reisekosten) wurden auf 4050 Mark erhöht. Parlamentarische Staatssekretäre verdienen seit dem 1. Januar 8159,19 Mark, zu denen noch die Diäten kommen. Minister erhalten 10 878,92 Mark zuzüglich Aufwandsentschädigung und Ortszuschlag – insgesamt leicht über 12 000 Mark pro Monat, plus Abgeordnetendiäten. Der Bundeskanzler erhält 18 600 Mark plus Diäten.