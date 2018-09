Inhalt Seite 1 — Aus Karajans Bilderbuch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Salzburger Osterfestspiele 1974: Im achten Jahr des Bestehens dieses „seines“ Festivals hat Herbert von Karajan sich endgültig von einer Utopie trennen müssen. Er, der aller Welt hatte beweisen wollen, daß es möglich und nur eine Frage der Organisation sei, Opern und Konzerte auf höchstmöglichem Niveau dergestalt auszurichten, daß sie sich selber finanziell tragen; er, der dazu die neue Form der künstlerischen Rationalisierung im Medienverbund erfand – zunächst Einspielen einer Schallplatte, dann Einstudieren der Szene an Hand der Tonbandaufnahmen per Kassettenrecorder; er, der gewiß eine der geschicktesten Kostenverteilungen mit Hilfe einer liechtensteinischen Trägergesellschaft erreichte und dabei noch an indirekten Subventionen (Berliner Philharmoniker, Bühnentechnik der Wiener Staatsoper) partizipierte; er, der noch bis vor kurzem immer wieder hoch und heilig versicherte, sein Prinzip sei haltbar – er hat in diesem Jahr resigniert erkennen lassen müssen, daß sein Festspiel in Zukunft eine Finanzspritze aus der Staats-, Landes- oder Stadtkasse braucht, daß er im Grunde für die öffentliche Hand ebenso teuer sein wird wie die Wiener Staatsoper, nämlich rund, eine Million Schilling (etwa 135 000 Mark) pro Abend. Und über die Frage, wer das wie finanzieren soll, ist – wie sollte das in Österreich anders sein – schon ein hoher Kulturfunktionär aus seinem Amt gestolpert.

Salzburger Osterfestspiele 1974: Rechtzeitig genug noch ist Herbert von Karajan auf einen bereits fahrenden Zug gesprungen und hat so Anschluß an eine aktuelle Entwicklung gefunden. Karajan hat in diesem Jahr auch für sich und seine Wagner-Inszenierung den Realismus wiederentdeckt. Damit es um Himmels willen kein Mißverständnis gibt: Gemeint ist damit nicht der Realismus felsensteinscher Prägung, der etwa mit „szenischer Wahrheit“ zu übersetzen wäre, sondern ein Bilderbuch-Illustrations-Realismus, eine Schablonen-Wirklichkeit, eine opulente Detail-Zeige-Kunst, eine Art Neo-Meiningertum, dessen Maßstabstreue und penibles Winkel-Ausfüllen mit jedem Quadratzentimeter Kulisse oder Kostüm demonstriert: Wir haben Wieland Wagner überlebt und überwunden.

Das ist natürlich zunächst einmal eine Arbeit des Bühnenbildners. Günther Schneider-Siemssen baute für den ersten Akt eine Katharinenkirche mit allen nur erdenklichen Zutaten, mit buntem Rosettenfenster und Kerzen auf dem Flügelaltar, mit Kandelabern und Wendeltreppe, mit feinem Schnitzwerk und grob gezimmerten Rückfronten; nur der Orgelprospekt dürfte um die Mitte des 16. Jahrhunderts so noch nicht ausgesehen haben. Für den zweiten Akt entwarf er ein ganzes Nürnberger Kleinbürgerviertel mit verwinkelten Fachwerkhäuschen in engen Gäßchen, mit Treppenstufenpflaster und Laubengängen, mit Stadtmauer, und photographiegetreuen Türmen und einer steinernen Bank fürs Liebesgeflüster. Nur der Flieder gehört jetzt nicht mehr dem Sachs, sondern dem reichen Pogner, der überhaupt ziemlich gut situiert sein muß, besitzt er doch, was damals noch selten gewesen sein dürfte, einen regelrechten kleinen Swimming-pool im Vorgarten; denn in den muß später bei der Prügelszene das Beckmesser-Double hineingeworfen werden.

Aber auch die schäbige Fassade des gerade drei Meter breiten Sachsschen Anwesens täuscht, wie der dritte Akt klarmacht: eine riesige Handwerksstube, daneben eine Halle mit Wendeltreppe zum Studierzimmer, wo sich die Folianten unter der Dachschrägen türmen – dieser Schuster ist in der Tat ein vielbelesener Mann, sein Haus eine Fundgrube für Antiquitätenhändler. Auf der Festwiese endlich, auf Tribünen und Gerüsten und selbst in den Gassen der Vorbühnenwand finden gut und gern alle Mitglieder aller Nürnberger Handwerkszünfte Platz und ein paar Tingeltangel-Buden noch dazu, und der Auftrag, all die Prachtroben der Meistersinger und Meistersgattinnen, der Lehrbuben und der modebewußten Dienstmädchen, die Gala-Uniformen der Hellebarden- und Standartenträger und des städtischen Fanfarenkorps zu liefern, hat die Schneiderzunft gewiß ein Jahr lang beschäftigt (und die Maurer hatten ebenso Konjunktur, weil sie die Magazine bauen mußten, in denen diese vieltausendteilige Ausstattung bis zu den nächsten Ostern übersommern und überwintern kann).

Nun machen natürlich vier opulente Bühnenbilder noch keine „Meistersinger“-Aufführung. Realismus, so offenbar hat Karajan, der Regisseur, sich überlegt, ist Aktion, ist Betrieb, dauernd passiert doch etwas in dieser Welt. Und so macht er Bewegung, in der Kirche zum Beispiel: Der Ritter Stolzing, der wahrscheinlich die Abendandacht beobachtend auf der Orgelempore verbracht hat, wird beim Schlußchoral plötzlich nervös und huscht von einem Pfeiler hinter den anderen und weiter zum nächsten; während seiner ersten Unterredung mit den beiden Damen Eva und Magdalene kommt – und das ist ja nun auch einmal so nach dem Gottesdienst – der Küster und löscht die Kerzen, ein anderer Chorhemdträger sammelt die Gesangbücher ein, und schließlich verläßt auch der Organist die Kirche. Zweifellos der Höhepunkt in Karajans realistischer Schilderung stadtnürnbergischer Verhältnisse geht auf die Überlegung zurück, daß in einem so weitläufigen Areal wie der Stadtbefestigung ein einziger Wachmann überfordert ist: Karajan besetzt konsequent einen zweiten Nachtwächter, der nach der Prügelszene den Ruf singt, aber offenbar von den Ereignissen schockiert und in seinem Bewußtsein gespalten ist – er singt den Ruf oktavierend wie ein Eunuch.

Herbert von Karajans Realismus hat nichts mit den Charakteren der Personen zu tun. Irgendwelche Aufschlüsse über Motivationen von Handlungen, Einblicke in die tatsächliche Denkwelt oder die wirklichen Empfindungen irgendeines Beteiligten werden nicht gegeben. Zwar hat Karajan wissen lassen, daß er den Beckmesser (Günther Leib) keineswegs für einen Tölpel oder den Prügelknaben des Städtchens halte, auf dessen Kosten sich jedermann lustig zu machen pflegt – aber wie er den Stadtschreiber dann sich aufführen läßt, beim Singgericht und später beim Ständchen, beim Diebstahl des Preisliedes und endlich auf der Festwiese, das läßt schon die üblichen Rückschlüsse auf den bedenklichen Geisteszustand dieser Figur zu.

Wenn der Hans Sachs (Karl Ridderbusch) in der Regel sehr salopp auftritt, eher im Parlando monologisiert, diskutiert, unterweist, so rückt das die Figur ins Menschliche, weg von der Haupt- und Staatsaktion, macht sie frei von hohlem Pathos. Karajans Sachs hat etwas von einem väterlichen Freund, dessen Emotionen nur einmal mit ihm durchgehen, wenn er am Ende der Schusterstube, das Glück von Eva und Stolzing vor Augen, das Vergebliche, die Aussichtslosigkeit seines eigenen Werbens erkennen muß und er die nächsten besten Gegenstände in die nächste beste Ecke knallt. Wenn aber dieser eher unscheinbare Schuhmacher dann zu seinen Schlußworten auf der Festwiese, nachdem er die ganze Zeit eher am Rande der Szene agiert hatte, aufs Sängerpodium steigt und mit Stentor-Stimme und in merklich reduziertem Tempo markant die Worte von der bleibenden heilgen deutschen Kunst „verkündet“, war alles Parlando umsonst, nur billiges Understatement, fishing for sympathy. Und wenn am Ende der Aufführung der Maestro Karajan verschämt-verschüchtert um die Vorhangkante tritt, um die Ovationen entgegenzunehmen, scheint es für einen Moment, als hielte er sich für den eigentlichen Hans Sachs.