Von Jens Friedemann

Nichts ist dem Menschen so zuwider wie die zwangsweise Auferlegung von Lasten, denen keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Deshalb sind Steuern unbeliebt. Sie sind der Prototyp der Zwangsabgabe ohne direkt ersichtlichen Nutzeffekt. Zweifel daran beseitigt Paragraph 1 Abs. 1 Satz 1 der heute noch geltenden Reichsabgaben Verordnung, der da sagt: „Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung darstellen.“ Das üble Empfinden, durch sie eine nicht kompensierte wirtschaftliche Einbuße Zu erleiden, führt in vielen Fällen zu dem Versuch, sich der zugemuteten fiskalischen Last ganz oder teilweise zu entledigen.

Einige dieser Fluchtwege führen direkt in Steueroasen oder Steuerparadiese. Über 40 dieser Gebilde bieten sich zur Gesellschafts- oder Wohnsitzgründung an. Eine regelrechte Dienstleistungsindustrie hilft hier dem geplagten Steuerzahler, gegen Zahlung von 2000 bis 5000 Mark dort seßhaft zu werden, wo Behördenplagen und fiskalische Qualen unbekannt sind, wo man sein Geld ungeschmälert nach Hause tragen darf.

Ein gutes Steuergewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Weniger Geruhsamkeit verspricht Widerstand gegen die Steuergewalt. Steuerhinterziehung, die brutalste Form des sich sträubenden Bürgers, seinen Verpflichtungen zu entgehen, führt bei Aufdeckung zu Geldstrafen, in schwerwiegenden Fällen sogar in die Strafanstalt.

Um diesen Tatbestand zu erfüllen, bedarf es keiner Steueroasen. Sie erfüllen einen anderen Zweck. Der Bundesfinanzhof stellte fest (Urteil Vom 22. 1. 1960 V 52/56 S): „Steuerumgehung (§ 6 StAnpG) ist kein Straftatbestand!“ Bevor die Entziehung vor der Steuerpflicht strafbar wird, muß im Falle der Umgehung zumindest Steuerunehrlichkeit hinzutreten. Wer beispielsweise gebührenpflichtige Autobahnen meidet und statt dessen kostenlos die Landstraßen befährt, spart nicht nur Geld, sondern handelt in vollem Einklang mit den Gesetzen.

Steueroasen leben von dem Prozeß, unternehmerische und individuelle Angelegenheiten so zu gestalten, daß die Zahlungspflicht von Steuern auf legale Weise auf ein Minimum reduziert wird. Gute Steuerberater ähneln deshalb Künstlern, die Steuergesetze oder selbst alte Bundestagsdrucksachen zu deuten und deren Weisheiten ihren Kunden zugänglich zu machen verstehen. Gute Tips enthält auch der Bericht der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag „Über die Wettbewerbsverfälschung, die sich aus Sitzverlagerungen und aus den zwischenstaatlichen Steuergefällen ergeben können“, kurz „Steueroasenbericht“ oder „Bonner Leitfaden der legalen Steuerverkürzung“ genannt.

Während die rechtliche Gestaltung der Hand des Experten überlassen bleiben sollte, um Legalität und Funktionsfähigkeit zu wahren, bleibt es dem steuergeplagten Bürger zunächst selbst überlassen, die märchenhaften Inseln exotischer Steuerfreiheit auf ihre Tauglichkeit zu untersuchen. Dabei stellt er fest, daß auch Paradiese in Klassen aufzuteilen sind.