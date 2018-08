Nach Pompidou: eine Pause zum Nachdenken

Von Theo Sommer

Wir leben in einer Welt voller Probleme, aber die Probleme sind wie Waisen – keiner nimmt sich ihrer an. Ein Überfluß an Herausforderungen bei einem gleichzeitigen Defizit an gestaltendem Führungsvermögen ist das Merkmal unserer Zeit. Nirgendwo im Westen ist derzeit ein Wille zu sehen, sich der Lage zu bemächtigen, und nirgendwo die Kraft zu entdecken, die das Zukunftsnotwendige vollziehen könnte. Wenn es noch eines augenfälligen Beweises bedurft hätte, die Trauerversammlung in der Kathedrale von Notre Dame hat ihn geliefert.

Da waren Männer mit großen Verdiensten aus der Vergangenheit, aber da war nicht einer, von dem man sich vorstellen könnte, daß er unserem Teil der Welt aus dem Elend der Stagnation und der dräuenden Ungewißheit heraushelfen könnte. Auf fatale Weise ähnelten die meisten dem Manne, dessen sie gedachten: dem französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou in seinem letzten Jahr, da er zwar noch in Amt und Würden war, aber von den eigenen Leiden doch schon so behindert, daß er über das heimische Kirchspiel nicht mehr hinauszublicken vermochte.

Die Pietät der ersten Nachrufe hat dies ja meist unterschlagen: daß Pompidous letzte Amtsmonate für die westliche Welt eine Katastrophe waren. Fünf Jahre zuvor hatte er selber die wagemutige Abkehr vom Gaullismus eingeleitet, die Frankreich aus der Isolierung führen sollte. Er gestattete Großbritannien den Eintritt in die Europäische Gemeinschaft; er gab einem Europa eigener Identität den Weg zur Endstation Politische Union frei; er bemühte sich schließlich, das französisch-amerikanische Verhältnis wieder auf eine sachliche Grundlage zu stellen. Aber am Ende seines Wirkens war Frankreich ebenso isoliert wie zuvor. Pompidou selber war es, der die Neuansätze seiner Zeit wieder verschüttete.

In der Brüsseler Gemeinschaft blockierte Paris aufs neue alle Wege nach vorn; die schönsten Gipfeldokumente blieben deswegen Makulatur. Gegenüber den Vereinigten Staaten wurde die Konfrontation wieder zum nationalen Daseinszweck; dabei genierten sich die Franzosen nicht einmal, dem Verhältnis zu Amerika das Etikett "Partnerschaft" und "gegenseitige Abhängigkeit" zu verweigern. Sogar die Westdeutschen wurden abermals rüde vor den Kopf gestoßen; man warf ihnen den Nationalismus vor, den man selber praktizierte. Und bei alledem wußten sich die Minister Jobert und Chirac offenbar des Segens aus dem Elysée sicher. Im übrigen jedoch trug Pompidou in einem Verfassungsrahmen, der laut Le Monde die Verletzlichkeit der Monarchien mit der Unentschlossenheit der Demokratien verbindet, höchstselbst dazu bei, daß heute ein Fragezeichen über Frankreich hängt. Er hat keine Wegweiser mehr aufgestellt. Als Mensch ging er seinem Tod mit bewundernswerter Tapferkeit entgegen; als Staatsmann, der seine unheilbare Krankheit zu Grippe und Hämorrhoiden herabstilisieren ließ, streckte er vor der Problematik der Nachfolge die Waffen.

Das französische Vakuum ist im gleichen Augenblick entstanden, in dem auch Großbritannien als außenpolitischer Partner seine Verläßlichkeit eingebüßt hat. Derselbe Harold Wilson, auf dessen Bitten Willy Brandt Ende 1969 im Haag Georges Pompidou überredete, England in den Gemeinsamen Markt zu lassen, hat jetzt der Gemeinschaft einen Sprengsatz eingebaut. Er wünscht eine Neuverhandlung der Beitrittsbedingungen – kann aber nach einem Monat im Amt noch immer nicht sagen, was er konkret will. Sollen die Neuverhandlungen den Rauchschleier abgeben, hinter dem er sich allmählich der EG-Wirklichkeit anbequemt und sich dafür noch in klingender Münze bezahlen läßt? Oder sind sie umgekehrt bloß das Vorspiel zum unvermeidlichen Austritt – zu einem Vertragsbruch, der in einer Volksabstimmung das Mäntelchen der Wohlanständigkeit umgehängt erhielte?