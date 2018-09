Viele machen sich zum, Fürsprecher für Behinderte, aber in der Praxis tun sie nichts

Die Deutsche Bundespost hat sich zum Fürsprecher der sechs Millionen behinderten Bundesbürger gemacht. Mit einer Vierziger-Sonderbriefmarke wirbt sie: "Behinderte eingliedern". Der moralische Appell steht auf dem unteren Leistenrand, in einen Rollstuhlfahrer eingeschrieben, dessen Konturen unschwer an den "Chef", den Kriminalen im Rollstuhl, erinnern. Nachdem die "Aktion Sorgenkind" so showgerecht um, Mitleid heischt, tritt die in letzter Zeit vielgeschmähte Post in Konkurrenz.

Preisfrage: Von wem fordert die Post, die Behinderten einzugliedern? Wie steht es im eigenen Haus? Ein Postamt ist im Regelfall für den Rollstuhlfahrer unerreichbar, weil Treppen und Stufen den Zugang verrammeln. Auch gehbehinderte Kunden haben ihre Schwierigkeiten, denn Treppen überhaupt und Treppen ohne Geländer im besonderen sind für sie kaum zu bezwingen: Und wenn ein Rollstuhlfahrer gar telephonieren will, bekommt er die ganze Misere deutlich vorgeführt: Die Telephonhäuschen haben erstens meist einen Sockel, zweitens sind die Türen zu schmal, drittens hängen Münzeinwurf, Hörer und Wählscheibe in schier unerreichbarer Höhe. Behinderte sind bei der Post als Kunden überhaupt nicht vorgesehen.

Behinderte des Frankfurter Volkshochschul-Kurses "Bewältigung der Umwelt" haben in der Mainstadt ihre zuständigen Postämter getestet. Fazit: ausgesperrt. Sie haben daraufhin verschiedene Amtsstellenleiter gefragt, was zu tun sei. Die Antworten: wohlwollende Vertröstungen. Daraufhin trugen die Behinderten – dem Amtsstellenleiter des Hauptpostamtes an, er möge sich mal in den Rollstuhl setzen und sein Hauptpostamt im Rollstuhl bewältigen. Antwort: "Ich weiß auch so, daß man nicht reinkommt."

Bei der Oberpostdirektion – bezweifelte man gar, daß es so viele Behinderte gäbe (in Frankfurt 40 000), und wenn schon, ob es denen ein "echtes Anliegen" sei, in das Postamt zu wollen, und ob man auch postalische Wünsche habe. Schließlich wurde es den Volkshochschul-Behindenen zu dumm. So zogen 30 Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte mit Krücken vor das Hauptpostamt auf der Zeil. Der Amtsstellenleiter ließ sich verleugnen. So mußten die Behinderten in einem Go-in den Mann in seinem Amtszimmer zum Gespräch stellen. Die Argumente gegen eine Rampe vor dem Hauptpostamt: "Wir werden aufpassen müssen, daß kein Gesunder über die Schräge fällt." Und ein anderer Postbediensteter argumentierte, dann wollten andere Behinderte in anderen Städten auch eine Rampe. Nun, die Rampe in Frankfurt ist von der Post versprochen, wenn auch noch nicht gebaut, denn bei der Post geht’s nicht so schnell. Auch eine Telephonzelle soll für Behinderte benutzbar werden (die DIN-Norm 18 024 des Deutschen Normenausschusses sei den Postplanern zur Studie empfohlen!). Man muß sich klarmachen, daß in einer Weltstadt wie Frankfurt nicht eine einzige Telephonzelle für einen Behinderten im Rollstuhl erreichbar ist.

Helmut Peter, selbst Rollstuhlfahrer, vom "Freundeskreis der Rollstuhlfahrer Köln", fragte angesichts der Sondermarke "Behinderte eingliedern" die Oberpostdirektion Köln, wo sich etwa behindertenfreundliche Telephonzellen versteckt halten könnten? Antwort: Wir bedauern, in ganz Köln nicht eine einzige. Da packte den sonst so ausgewogen schreibenden Helmut Peter die Wut. Der Redakteur der Behindertenzeitung unser lebenskreis riet allen Rollstuhlfahrern, wenn sie vergeblich vom Häuschen aus zu telephonieren versucht hätten:

"Telephonieren Sie nicht, sondern schreiben Sie statt dessen lieber einen Brief, den Sie mit der neuen Sondermarke ‚Behinderte eingliedern‘ frankieren. Damit erhalten Sie dann der Bundespost das gute Gewissen, alles Notwendige für die Eingliederung der Behinderten in die Gesellschaft getan zu haben. Da ein gutes Gewissen ja bekanntlich ein sanftes Ruhekissen ist, bleibt uns dann bis zur nächsten Behinderten-Sondermarke nur übrig, der Bundespost eine ‚Gute Nacht‘ zu wünschen! Oder steht die Deutsche Bundespost etwa außerhalb der Gesellschaft und muß selbst Anstrengungen unternehmen, in diese eingegliedert zu werden?" Ernst Klee