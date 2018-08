Von Klaus Peter Schmid

Paris, im April

Edgar Faure, der Präsident der französischen Nationalversammlung, hatte seine Gedenkrede auf Georges Pompidou noch nicht beendet, da meldete bereits der erste Politiker seinen Anspruch auf das Erbe des verstorbenen Präsidenten an: Jacques Chaban-Delmas, Premier unter Pompidou, selbsternannter Gralshüter gaullistischer Weisheit. Chaban hatte seine Kandidatur kaum bekanntgegeben, da.trat auch Faure die Flucht nach vorne an – ebenfalls als Kandidat der Regierungsmehrheit.

War die Eile, mit der die Präsidentschafts-Anwärter ihre Startpositionen einnahmen, schon grotesk, so ist es ihre Zahl nicht minder: Anfang der Woche war sie von 20 nicht mehr weit entfernt. Die Inflation ernsthafter Bewerber auf der Rechten ließ der Regierungsmehrheit gar keine Zeit, sich auf einen Namen zu einigen. Diese Chance nutzten die Linken entschlossen. Sozialisten, Kommunisten und verwandte Gruppierungen schickten einen einzigen Mann ins Rennen: den Sozialistenführer François Mitterrand. Das gewohnte Bild hat sich damit umgekehrt. Diesmal nimmt es ein starker Mann der Linken mit einer uneinigen Rechten auf.

Der 59jährige Jacques Chaban-Delmas hatte es nicht nur am eiligsten, er war auch als einziger auf den Tag X vorbereitet. Seit zwei Jahren ohne Regierungsamt, hatte sich der Bürgermeister von Bordeaux in aller Stille vorbereitet. Er konnte auf einen detaillierten Plan für seine Wahlkampagne zurückgreifen, in dem angeblich nur noch die Daten fehlten.

„Ich bin der einzige, der Mitterrand den Weg versperren kann“ – mit dieser Parole soll sich Chaban seinen Freunden empfohlen haben. Vielleicht hat er damit gar nicht unrecht. Auf jeden Fall aber ist er unter den aussichtsreichen Kandidaten der einzige Gaullist der ersten Stunde. Seine Rolle in der Résistance und bei der Befreiung von Paris machten ihn zu einer gaullistischen Gallionsfigur. Intelligenz, Fleiß, Glück und vor allem Ehrgeiz ebneten ihm den Weg bis zum Amt des Ministerpräsidenten unter Pompidou.

Chaban-Delmas ist in erster Linie eines: sympathisch. Er lächelt am besten, ist am photogensten, am sportlichsten. Charme, Eleganz und Schlagfertigkeit hat er bis zur Perfektion kultiviert. Derehemalige Rugby-Internationale ist ein Meister der Popularität, und er läßt die Herzen der Frauen schneller schlagen. Spötter sprechen bereits von einer „Damenwahl“.