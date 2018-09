Wenn es so weit ist, daß einem Werk der Weltliteratur die Verfilmung bevorsteht, und zugleich jemand sich anheischig macht, die Wahrheit – endlich die Wahrheit – über dessen Autor zu sagen, dann sind Skepsis und Sorge angezeigt: Skepsis gegen die Methoden der Popularisierer und Sorge um das angemessene Fortleben des Betroffenen. Für Marcel Proust ist dieser Augenblick gekommen; wie unlängst der Zeitschrift „L’Express“ zu entnehmen war, arbeitet der französische Filmregisseur Philippe Esnault zur Zeit an einem vierteiligen „Dokumentar-Essay“ über Proust. Jeder Teil soll eine Dauer von zweiundfünfzig Minuten haben, und für den vierten, die eigentliche Verfilmung der „Recherche du temps perdu“, ist als Regisseur Joseph Losey vorgesehen – allerdings hat Losey seine Mitwirkung von der Qualität der ersten drei Teile abhängig gemacht.

In Esnaults filmischer Dokumentation wird auch Celeste Albaret auftreten, die von 1913 bis zu seinem Tod 1922 Prousts Haushälterin war – dieselbe Celeste, deren Erinnerungen an Proust vergangenen Herbst unter dem Titel „Monsieur Proust“ erschienen sind und jetzt auch auf Deutsch vorliegen –

Céleste Albaret: „Monsieur Proust“, aufgezeichnet von Georges Belmont, aus dem Französischen von Margret Carroux; Kindler Verlag, München, 1974, 352 S., 38,– DM.

Céleste Albaret, geb. Gineste, die heute dreiundachtzig Jahre alt ist und aus dem Dorf Auxillac in der Auvergne stammt, dürfte den Namen Marcel Proust erstmals unter einem Glückwunschtelegramm zu ihrer Hochzeit gelesen haben: ihr Landsmann Odilon Albaret, den sie Anfang 1913 heiratete, hatte sich in Paris als selbständiger Taxifahrer niedergelassen, und Proust gehörte zu seinen besten Kunden. Da das Ehepaar außerhalb von Paris, in Levallois, wohnte, fühlte sich die junge Frau tagsüber oft einsam, und Proust, der sich nach ihr erkundigt hatte, zog sie zu Botengängen heran; sie verschickte auch Widmungsexemplare des ersten Teils der „Recherche“ („In Swanns Welt“), der 1913 gerade herausgekommen war.

Als dann das Diener-Ehepaar Cottin (Nicolas und Céline) die Wohnung am Boulevard Haussmann verlassen hatte, als Odilon Albaret bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs eingezogen worden war, erweiterten sich ihre Funktionen beträchtlich; und weil Proust, zunehmend im Wettlauf mit der Zeit, sich ganz seiner Arbeit verschrieb, kaum noch ausging, nach 1914 auch nicht mehr an die normannische Küste reiste und im gleichen Jahr sein Telefon abmeldete,