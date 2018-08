Wenn man dem Ursprung des Wortes nachgeht – dann kommt man darauf, daß eine Insel nur im Meer liegen kann. Denn das lateinische Wort insula ist entstanden aus en-salos – „im Salz“, also im Meer befindlich. Wer auf der Halbinsel Italien beheimatet ist, für den spielen nun einmal Meerinseln eine größere Rolle als Binneninseln.

Nördlich der Alpen war es umgekehrt. Da kam man lange Zeit mit den Wörtern au und werdet aus. Beides bezieht sich eindeutig auf Binnengewässer. Es reichte aus für alle Inseln zwischen Reichenau und Marienwerder.

In den nördlichen Küstenländern allerdings wurde die au zu dem niederdeutschen og, dem skandinavischen ö und dem friesischen ei und diente auch zur Bezeichnung von Meeresinseln, wie aus den Namen Lange-, Wanger-, Spiekeroog und Norderney zu erkennen ist. Auch Hiddensee kommt nicht etwa von -see, sondern heißt eigentlich Hiddens-Ö.

Damit auch für Landratten klar wurde, daß mit dem et kein Ei gemeint war, hängte man im Laufe der Zeit noch ein verdeutlichendes -land an. Im englischen Sprachbereich setzte sich das eiland – wenn auch in anderer Schreibweise – durch: Island. Im Deutschen dagegen machte es sich rar und wirkt heute veraltet, besonders in der Mehrzahlform eilande.

Mit au, og und ei war also nichts Rechtes anzufangen, wenn es galt, von Meerwasser umflossene Landstücke mit einem allgemein verständlichen Ausdruck zu bezeichnen. Deshalb holten die Sprachschöpfer des Mittelalters die isola aus dem Italienischen und deutschten sie ein zu isel. Daraus wurde im 12. Jahrhundert die heutige Insel. Mit der lateinischen Schriftsprache kam dann noch die Nebenform Insul ins Land. Sie hielt sich bis ins 18. Jahrhundert.

Kontinentale Völker haben in ihrem Wortschatz keine Meeresinseln, und sie machen auch keine Anleihen bei maritimen Nachbarn. Ihnen genügt die Flußinseln Die Russen sagen ostraff, „das Umströmte“, der Inder dvipa, „Wasser auf beiden Seiten habend“.

Die Griechen sagen nissos, das heißt „die Schwimmende“. Das ist zwar unsachlich, denn die griechischen Inseln sind fester gegründet als etwa die friesischen. Aber es zeugt noch von dem Staunen der ersten aus dem Binnenland angewanderten Eroberer beim Anblick der lichtüberfluteten Inselwelt. Ulrich Schmidt