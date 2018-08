Der erste „Baedecker“ für Reisende durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika ist 1893 in Leipzig erschienen. Die zweite Auflage kam 1904 heraus, eine dritte war für 1914 geplant, scheiterte aber am Ersten Weltkrieg. Sechzig Jahre mußten vergehen, bevor der Verlag seinen Plan einer Neuausgabe verwirklichen konnte. Er hätte ihn besser auf sich beruhen lassen. Um das Fazit vorwegzunehmen: Baedeckers „USA – Reiseführer durch die Vereinigten Staaten von Amerika“ (872 Seiten, 48 Mark) ist eine exemplarische, mithin interessante Mißgeburt;

Dabei hat die Redaktion eine Kärrnerarbeit sondergleichen geleistet. Mit deutschester Gründlichkeit und traditioneller Baedecker-Genauigkeit hat sie Daten und Fakten von imponierendem Umfang, von fast enzyklopädischen Ausmaßen zusammengetragen. Stück für Stück, Stadt für Stadt, Staat für Staat. Der erste Teil, er allein ist 200 engbedruckte Seiten stark, bringt alles über Land und Leute: fundierte Beiträge über Landeskunde, Geschichte, Persönlichkeiten, Staat und Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft, Kunst.

Im zweiten Teil sind die „Praktischen Angaben“ konzentriert, auch sie sehr ausführlich und im Prinzip durchweg brauchbar. So fehlen weder die Auskünfte über besonders preisgünstige Gaststätten und Unterkünfte für Jugendliche noch die so wichtigen Hinweise auf zusätzliche Informationsstellen und -quellen.

Der dritte Abschnitt „Beschreibungen“ gliedert sich seinerseits wieder in drei Teile: eine kursorische Beschreibung der Bundesstaaten und Sondergebiete. Die Beschreibung von fünf ausgewählten „Hauptreiserouten“. Schließlich und vor allem eine Darstellung der wichtigsten Reiseziele, insbesondere Städte und Nationalparks, insgesamt fünfzig.

Die Schwierigkeit, eine überzeugende, weil überschaubare Konzeption zur Bewältigung des immensen Stoffs zu finden, ist evident. Aber die Verlag mußte scheitern, weil er offensichtlich versäumt hat, sich vor allem Anfang zu fragen: Was soll und wem nützt das Ganze? Von Heinrich Zille stammt das Wort: „Mit einer Wohnung kann man einen Menschen erschlagen wie mit einer Axt.“ Nun denn, mit diesem pfundschweren Reiseführer kann man ganze Flugzeugladungen von USA-Touristen erschlagen. Hier hat eben der Redaktion ein mit diktatorischer Vollmacht ausgestatteter Schlußredakteur gefehlt, der den ganzen Wust von papierenem Wissensballast heraus- und den gesamten Text auf die Hälfte hätte zusammenstreichen müssen. Doch selbst damit wäre nur an Symptomen kuriert worden. In diesem Führer wird das Wichtige von der Masse des Belanglosen erdrückt.

Noch dazu hat sich der Verlag mit seinem voluminösen Werk in eine Sackgasse ohne Ausweg manövriert. Man kann ein Standard- und Nachschlagewerk produzieren, dessen Aussagen über möglichst viele Jahre Bestand haben. Oder man entscheidet sich für einen brauchbaren und zuverlässigen Reiseführer, der darin so schnell wie möglich verkauft, aktualisiert und neuaufgelegt werden kann. Beides zugleich ist nicht möglich. Der Verlag gesteht das Dilemma selbst ein, indem er anfangs darauf hinweist, daß zum Beispiel die Preise nur als Richtwerte zu verstehen sind. Und was wird in fünf Jahren sein? Wir plädieren hier nicht für Oberflächlichkeit. Aber deutsche Gründlichkeit an sich ist ebenso wenig ein absoluter Wert wie etwa „deutsche Treue“. Dieser Reiseführer ist ein imponierendes Denkmal der Reiseführer-Tradition aus dem Hause Baedecker. Er weiß alles über das Georgia State Capitol in Atlanta und die Old Cathedral von Saint-Louis. Aber von den aktuellen Bedingungen des Tourismus und von den Bedürfnissen der Reisenden heute weiß er nichts. H. .E. R.