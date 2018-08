Von Rolf Zundel

Das Zehn-Punkte-Programm, das Willy Brandt der SPD verordnet hat, bedeutet nicht, daß nun der Streit innerhalb der Partei zu Ende ist. Im Gegenteil: Dieser Appell, der vom linken Flügel als ein Versuch zur Kurskorrektur empfunden wurde, hat prompt heftige Gegenreaktionen ausgelöst. Und auch die Aussicht auf Landtagswahlen, die für die Stimm Verteilung im Bundesrat und für die Machtbasis der Koalitionspolitik in Bonn entscheidend sind, war für die Linke noch kein Grund, ihr Licht unter den Scheffel der Parteidisziplin zu stellen.

Den Appell, das Godesberger Programm als verbindlich zu betrachten und Solidarität zu üben, unterschreiben zwar alle Genossen, doch damit ist noch nicht die Frage beantwortet, wie dieses Programm interpretiert werden soll und wer bei der Solidarisierung zurückstecken muß. Die Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, Heidemarie Wieczorek-Zeul, wurde auf dem Parteitag der Südhessen mit anderen Linken demonstrativ im ersten Wahlgang in den Bezirksvorstand gewählt. Sie postulierte: "Natürlich werden wir in Solidarität und Loyalität den Landtagswahlkampf der SPD unterstützen, aber das heißt noch lange nicht, daß wir in Sachfragen mit Bonn einer Meinung sein müssen."

In diesen Sachfragen hat die Mehrheit der südhessischen SPD kaum Abstriche von ihrer Politik gemacht. Zwar wurden ein paar provokatorische Spitzen gekappt: So blieb der Landesregierung der Vorwurf erspart, sie habe die Demonstranten in Frankfurt kriminalisiert, und Willy Brandt der Tadel, er habe auf unzulässige Weist in den Tarifkampf des öffentlichen Dienstes eingegriffen. Im übrigen aber wurden Praxis und Theorie der Bonner Koalitionspolitik deutlich mißbilligt. Die Koalitionsmodelle zur Vermögensbildung und Mitbestimmung fanden keine Gnade. Der Bonner Wirtschaftspolitik insgesamt bescheinigten die Delegierten "arbeiterfeindlichen Charakter".

Südhessen ist nicht die SPD, aber die Bezirksmehrheit repräsentiert auf exemplarische Weise jene dogmatisch-sozialistische Politik, die bei den Jusos allgemein und in einigen traditionellen SPD-Hochburgen wie Frankfurt oder München vorherrscht. Und diese Politik führt zwangsläufig zu jener von Brandt getadelten Doppelstrategie, die sich gegen die eigene Partei richtet.

"Keine Parteiführung aber", so schreibt der SPD-Ideologe Bruno Friedrich zu Recht, "kann lange einen derart geführten Kampf mit der eigenen Partei aushalten, ohne Glaubwürdigkeit und Vertrauen beim Wähler zu verlieren." Natürlich mögen sich die Linken diesen Schuh nicht anziehen, und daß die meisten von ihnen, auf ihre Weise, das Beste für die Gesellschaft und für diesen Staat wollen, läßt sich gar nicht bestreiten. Aber dies ändert nichts an. der fatalen Wirkung ihrer Doppelstrategie: Sie mobilisiert nicht die Wähler für die SPD, sondern weckt im Volke bloß Affekte gegen die Sozialdemokraten.

Der künftige Erfolg der SPD ist also nicht damit gesichert, daß einige radikale Außenseiter aus der Partei gestoßen werden; es kommt vielmehr darauf an, daß die Sozialdemokraten insgesamt wieder ein Gespür dafür bekommen, was machbar ist. Der linke Flügel muß erkennen, daß er Politik am Wählerwillen vorbei produziert. In den Worten des stellvertretenden Juso-Vorsitzenden Johano Strasser: "Eine Theorie, die nicht in der Lage ist, mehrheitsfähig zu werden, ist reine Utopie."