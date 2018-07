Vvor einem Jahr hat der Bildungsrat, diese von den Bundesländern geschaffene, angesehene und von allen bildungspolitischen Beratungsgremien wohl erfolgreichste Organisation, in einer Empfehlung für „verstärkte Selbständigkeit der Schule und Partizipation der Lehrer, Schüler und Eltern“ plädiert. Die Schrift war sofort heftig umstritten; sie wurde nicht von jedem SPD-Kultusminister gutgeheißen und von allen CDU/CSU-Kultusministern entschieden abgelehnt. Seitdem ist die Existenz des Bildungsrats gefährdet, seitdem droht ihm die Auflösung.

Trotz des Wirbels demonstrierten die unabhängigen Wissenschaftler, Gewerkschaftsmitglieder und Kommunalvertreter, die in dem Gremium arbeiten, Rückgrat und Selbstbewußtsein. Sie kündigten an, die Partizipationsempfehlung durch einen zweiten Teil über Organisations- und Verwaltungsprobleme zu ergänzen. Dieser zweite Band wurde in der letzten Woche vorgelegt; gegen ihn dürfte es öffentlichen Widerstand kaum geben.

Denn statt zu einer verbindlichen Empfehlung brachte es der Bildungsrat nur zu einem recht unverbindlichen Bericht. Offenbar hat die Kritik am ersten Teil ihre Wirkung nicht verfehlt. Hätte das Gremium diesmal wieder auf die Pauke gehauen, dann wäre sein Schicksal wohl besiegelt gewesen. Auch inhaltlich überzeugt die Vorlage nicht ganz. Die Autoren gehen davon aus, daß die heutige Schulverwaltung ein rechtes Trauerspiel darstelle und daß „eine Reform der Schulverwaltung unumgänglich“ sei. Aber statt den Leser durch anschauliche Belege zu überzeugen, finden sich fast nur pauschale Aussagen über die „Schwerfälligkeit und Unübersichtlichkeit“ der Ministerialmaschinerie, über ihre „restaurativen Tendenzen“ oder „überkommenen Grundsätze“ – lauter Urteile also, durch die sich kein Ministerialbeamter getroffen zu fühlen braucht, weil sie viel zu allgemein sind.

Als Ausweg aus dem Verwaltungsdilemma bietet der Bildungsrat das Konzept einer „Ziel- und Programmorientierung“ an. Danach soll sich die Verwaltung nicht mehr wie bisher an einzelnen Schulformen, sondern an Projekten ausrichten, wie zum Beispiel größerer Chancengleichheit, der Einführung der Mengenlehre oder der Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung. Das ist zwar kein absolut neuer Plan, denn ähnliches wird seit längerem international diskutiert, und womöglich wäre eine solche Arbeitsweise tatsächlich effektiver als die bisherige. Doch leider wird der Vorschlag in dem Bericht so abstrakt und in einer vom schwerverständlichen Bildungsjargon so sehr geprägten Sprache gemacht, daß es verwunderlich wäre, wenn Bildungsminister oder Verwaltungsbeamte dies Konzept in einem breiten und nicht nur in einem punktuellen Experimentalprogramm prüften.

Solche Einschränkungen gelten nicht für die zweite Schrift, die der Bildungsrat jetzt ebenfalls veröffentlichte. Diese Empfehlung für die Planung der Bildungsforschung in der Bundesrepublik geht davon aus, daß ein Defizit an empirischen Forschungsvorhaben bestehe und daß unter diesen Umständen keine exakte Planung möglich sei. Statt nun, was nahegelegen hätte, mehr und mehr Geld zu fordern, setzt sich der Bildungsrat dafür ein, „die vorhandenen finanziellen Mittel anders zu verteilen“. Um die Eigenbrötelei der einzelnen Forschungsinstitute und die Isolation der Wissenschaftler zu überwinden, möchte der Bildungsrat einen „kooperativen Verbund“ dieser Einrichtungen durchsetzen, vorausgesetzt nur, daß sich die Institutionen spezialisieren nach Bildungsplanung, -forschung und -beratung.

Es ist sicherlich ein richtiger Vorschlag, der hier gemacht worden ist, und möglichst viele Bildungsforscher täten gut daran, ihn zu befolgen. Nur: Warum eigentlich sollte ein Institut ohne Not auf einen Teil seiner Autonomie verzichten? Daß der Bildungsrat dies für vernünftig hält, wird schwerlich als ein hinreichender Grund akzeptiert werden. Man darf also gespannt sein, ob die Bildungsforscher die Empfehlung in eigener Sache auch befolgen. Hayo Matthiesen