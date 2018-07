Cayman-Inseln: britische Kronkolonie, 80 Flugminuten südlich von Miami. Kleinstes Weltfinanzzentrum mit 140 Banken und Investmentgesellschaften. Kosten für Briefkastenfirmen betragen rund 400 bis 1600 Dollar. Das Wort „Steuern“ ist unbekannt und wird es mit Sicherheit bis 1993 nicht geben. Wer einen eigenen Trust gründen will, muß eine jährliche Unternehmergebühr von einem Zwanzigstel des Stammkapitals zahlen, maximal 1000 Dollar. Telephondirektwahl von Deutschland ab Herbst möglich.

Bahamas: für 885 Mark via Air Bahamas (Return-ticket) erreichbar, bieten Briefkastenfirmen gegen Stempelgebühren, Aktiengesellschaften sind dagegen teuer (ca. 7000 Dollar). Für Überweisungen ins Ausland kassiert der Staat 2,5 Promille Kapitalsteuern. Einkommen- oder Körperschaftsteuern sind unbekannt.

Bermudas: Die sieben Inseln mit dem gesündesten Klima der Welt liegen in der Hand kapitalstarker US-Konzerne, die Neulinge nicht gern sehen und die Finanzbehörde veranlaßten, vor Firmengründungen die Anwärter genau unter die Lupe zu nehmen. Doch wer das große Geld hat, dem macht das nichts aus. Das Mindeststammkapital beträgt 12000 Dollar, das jedoch nicht voll eingezahlt zu werden braucht. Gründungskosten liegen bei 1500 Dollar. Für Geschäfte mit dem Ausland wird eine jährliche Kapitalsteuer von 580 Dollar fällig, dafür interessiert es niemand, ob fünf oder fünfzig Millionen erwirtschaftet wurden.

Campione: Von Film- und Funkprominenz beanspruchte Oase am Ostufer des Luganer Sees, knappe sieben D-Zug-Stunden von Stuttgart entfernt. Problematisch wird ein Wohnortwechsel, da Wohnungen gesuchter sind als in Frankfurt oder Hamburg. Die italienische Enklave auf schweizerischem Boden ermöglicht die Beteiligung an Treuhandgesellschaften. Der italienische Fiskus, zuständig für den prominenten Casino-Ort, hat sich hier noch nie blicken lassen.

Liechtenstein: für Fürsten und geldstarke Firmen besonders geeignet. Ertragssteuern sind für Gesellschaften unbekannt, die sich schon ab 2000 Franken gründen lassen. Allerdings müssen mindestens 20 000 Franken als Stiftungsvermögen vorhanden sein oder auf ein Sperrkonto eingezahlt werden, die nach Eintragung wieder verfügbar sind. Laufende Gebühren pro Jahr müssen mit dem ansässigen Anwalt abgesprochen werden. Für kleine Steuersparer eine Nummer zu groß.