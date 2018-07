Inhalt Seite 1 — Schlacht um Orangen, Käse und Wein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwischen Amerika und Europa droht ein neuer Handelskrieg

Düstere Erinnerungen an den Hähnchenkrieg von 1963 zwischen den USA und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) kamen vergangene Woche im Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft (EG) in Luxemburg auf. Für den Fall, daß die Europäer sich weiterhin weigern, zum Ausgleich für Handelsverluste, die sich aus der EG-Mitgliedschaft Großbritanniens ergeben, Zollkonzessionen zu bieten, drohten die Amerikaner einen Zollkrieg an, der jenen aus der Anfangszeit des Gemeinsamen Marktes weit übertreffen würde. Alles hing bis zuletzt von einem konzilianten Wort der Franzosen ab.

Doch Michel Jobert, Frankreichs auf Kollisionskurs mit Amerika kreuzender Außenminister, stellte sich taub. Am Verhandlungstisch im Ministerrat mauerte der einstige Beamte nach bester Funktionärs-Manier. Er habe, so beschied er seinen acht Kollegen, keine Anweisungen. Eine ganze Nacht, in der ein Ausschuß von EG-Handelsexperten vergeblich nach Kompromißmöglichkeiten forschte, hielt die Ungewißheit über die Konzessionsbereitschaft des Chefs der Pariser Diplomatie an.

Ein letztes Angebot hatte die EG im vergangenen Dezember an Washington gerichtet, ein allerletztes, so bedrängten die stolzen Franzosen ihre Partner, sollte es zur Besänftigung der auf Vergeltung sinnenden Amerikaner nicht geben. Schließlich entschied sich Jobert mit einem gequälten „nicht doch“ für die Erhaltung des europäisch-amerikanischen Handelsfriedens. Noch einmal soll die EG-Kommission mit der amerikanischen Regierung die Suche nach einem Kompromiß aufnehmen.

Bei den unter strenger Vertraulichkeit geführten Verhandlungen der Europäischen Gemeinschaft im allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT über Zollkompensationen war die Taktik der EG von Anfang an auf Konfrontation und nicht auf Kompromiß ausgerichtet. Den Regierungen, die unter Berufung auf Artikel XXIV, Ziffer 6 der GATT-Statuten nach der Aufnahme Englands, Irlands und Dänemarks in die EG von Brüssel einen Ausgleich für entgangene Absatzchancen in diesen drei Ländern forderten, richtete die Gemeinschaft auf Betreiben Frankreichs aus, ein Schaden könne gar nicht entstanden sein.

Mit 6,9 Prozent, so heißt es in der Begründung, seien die Zölle für Industriegüter an den EG-Grenzen niedriger als in Großbritannien mit 9,2 Prozent. Wenn also London im Zuge seiner Anpassung an den gemeinsamen Zolltarif seine durchschnittliche Zollbelastung senken müsse, so komme dies den Handelspartnern der Briten entgegen. Nachteile im Agrarhandel, so rechnete Brüssel weiter vor, würden durch die Vorteile bei den Industriegütern ausgeglichen.

Joberts Vorgänger Maurice Schumann war bei der ersten Diskussion der an die EG herangetragenen Forderungen noch weiter gegangen. Die Aufnahme von drei neuen Mitgliedern in die EWG-Zollunion schaffe einen größeren Markt mit vermehrten Absatzchancen auch für Außenstehende. Die EG, so Schumann damals, sei daher nicht Schuldner, sondern Gläubiger im GATT.