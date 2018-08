Von Wolfgang Hoffmann

Man könnte fast glauben, daß Deutschlands Staatsdiener buchstäblich am Hungertuche nagen; klagen sie doch seit Jahren und stets aufs neue: über den Rückstand ihrer Besoldung gegenüber den übrigen Einkommensschichten, über schlechte Beförderungsbedingungen, ungenügende Urlaubsregelung, das schlechte Kantinenessen und den viel zu geringen Zuschuß dafür. Und nicht zu überhören sind auch die Beschwerden über den großen Anfall an Arbeit, vor allem den in Bonn, sprechen doch die nächtens erleuchteten Fenster der Verwaltungssilos eine beredte Sprache vom Eifer der Bürokratie. Doch: Bonns Putzfrauen machen dann „reinen“ Tisch.

Die Lage im öffentlichen Dienst ist in der Tat bedrückend und ernst. Freilich nicht etwa, weil die permanenten Klagen der Staatsdiener berechtigt wären; sondern weil gerade sie es sind, die diesen Staat zu ruinieren drohen. Zunächst finanziell – und was danach kommt, ergibt sich von selbst.

Erwiesenermaßen – in einem Gutachten für das Bonner Innenministerium aus dem Jahre 1972 – kann von einem Besoldungsrückstand längst nicht mehr gesprochen werden. Zu bezweifeln ist, ob es einen solchen real überhaupt je gab.

Aber von der Vergangenheit einmal ganz abgesehen: Die gegenwärtige Besoldungssituation im öffentlichen Dienst ist so, daß die freie Wirtschaft es sich kaum noch leisten kann, einen einigermaßen gestandenen Beamten für sich einzukaufen. Schließlich ist ja nicht allein das Gehalt etwa eines Ministerialrats von bald 6000 Mark zu bezahlen, was ja gerade noch aufzubringen wäre. Unbezahlbar sind die Versorgungsansprüche, die ein Beamter sich erdient hat und auf die er niemals verzichten würde, wechselte er den Beamtensessel mit einem Posten draußen bei der Industrie.

Und wer spricht denn schon von allen anderen geldwerten Leistungen, die einem Beamten zustehen. Billiges Wohnen beispielsweise oder der fast geschenkte Kredit für das Eigenheim. Nicht zu vergessen sind die diversen Beihilfen, etwa wenn eine neue Brille fällig wird oder gar ein Eckzahn durch einen aus Gold ersetzt werden soll.

Aber was noch viel entscheidender ist: Wer kann außer den Beamten schon von sich sagen, daß er die einmal erdienten Würden einschließlich Gehalt bis an das Ende aller seiner Diensttage halten kann. Die Laufbahn der Beamten ist die einzige, die nur nach unten begrenzt ist – aufsteigen kann er immer, absteigen aber nie.