Clemenceau wird das Wort zugeschrieben, der Krieg sei eine zu ernste Sache, als daß man ihn den Generälen überlassen dürfe. Jedenfalls hat sich in den westlichen Demokratien der Grundsatz bewährt, die bewaffnete Macht der Kontrolle eines parlamentarisch verantwortlichen Ministers zu unterstellen. In Israel schien diese Ordnung jetzt außer Kraft gesetzt: Generalstabschef Elazar und andere hohe Offiziere wurden wegen verhängnisvoller Fehlentscheidungen vor dem Yom-Kippur-Krieg in die Wüste geschickt, der verantwortliche Verteidigungsminister Dayan aber durfte im Amt bleiben.

Doch was der amtliche Untersuchungsausschuß gerade hatte vermeiden wollen, geschah nun erst recht: Minister Dayan und Regierungschefin Meir gerieten mehr denn je in die Schußlinie erbarmungsloser Kritik. Das israelische Koalitionskabinett, kaum einen Monat im Amt, schlitterte in eine Krise, die Arbeiterpartei drohte zu zerreißen.

In den letzten Wochen war die Popularitätskurve Moshe Dayans erheblich eingeknickt. Heimgekehrte Reservisten, Professoren und unzufriedene Parteifunktionäre schürten den Unmut des Volkes gegen jene, denen der Tod von fast 3000 jungen Israelis zur Last gelegt wurde. Auch einige Generäle standen auf wider den Sieger von Sinai – Männer, die einst mit ihm gesiegt hatten und gleich ihm in die Arena der-Politik abgewandert waren.

Dayan wurde zum Opfer seiner eigenen Berühmtheit. 1967, im Sechstagekrieg, war sein Name das Symbol der Selbstbehauptung inmitten einer Welt von Feinden, das Zeichen von Stärke und Vertrauen. Der Schock des Yom-Kippur-Krieges, dieses Fiaskos israelischer Selbstüberschätzung, das jähe Ende eines trügerischen Friedens zerstörten auch den Nimbus Dayans. Aber der gerissene Politiker, gestützt auf eine kleine, treuergebene Parteigruppe, überstand ein halbes Jahr lang alle Parlaments- und Regierungskrisen, immer noch mächtig genug, die ganze mühsam gebastelte Koalition mit in den eigenen Untergang zu reißen.

Ob mit, ob ohne Dayan – unverkennbar drängt auch in Israel eine neue Generation an die Macht. Noch rührt sich der Protest ungeordnet und außerhalb des Parlaments, aber die Parteien werden sich den „Erneuerern“ nicht auf die Dauer verschließen können. Die Alten, die Israel aufgebaut, verteidigt und groß gemacht haben, sind im letzten Krieg an die Grenzen ihrer Macht gestoßen – an den Jungen ist es nun, sich innerhalb des verbliebenen Spielraums einzurichten: demokratisch und gerecht nach innen, maßvoll und versöhnlich nach außen. Kj.