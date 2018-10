Inhalt Seite 1 — Zu arm für den Untergrund Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Bieber

Ein deutsches Wort beherrscht José T. perfekt: "Scheiße." Und "Sch..." ist für den 31jährigen chilenischen Lehrer, der in einer norddeutschen Großstadt Aufnahme und Arbeit gefunden hat, in der Bundesrepublik so ziemlich alles – die Preise, die Wohnungen – "Was glauben die, wer ich bin? Krösus?" –, die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die "verdammte Sprache". An der Diagnose besteht kein Zweifel: José T. ("Nennen Sie bloß meinen Namen nicht, Sie Sch... journalist!") leidet an Heimweh. Hinzu kommt die Sorge um seinen älteren Bruder, der aus einem KZ der Junta ausgebrochen sein und die Flucht über die Anden nach Argentinien gewagt haben soll.

Carlos V., ein um zehn Jahre älterer Argentinier, der wegen nicht näher genannter "politischer Aktivitäten" aus seiner damals noch von den Militärs beherrschten Heimat nach Santiago geflohen war und dort am 11. September vom Militärputsch überrascht wurde, wiegelt ab – bekümmert über den unverhohlenen Zorn seines Freundes: "Nun, es könnte alles besser organisiert sein. Die deutschen Behörden haben den besten Willen, aber die Organisation – por Dios, Preußen ist wirklich tot." Indirekt bestätigt er die Vorwürfe des hitzköpfigen T. schon, aber mit seiner Flüchtlingserfahrung sieht er die Dinge gelassener: "Behörden sind halt Behörden."

Und die neuen deutschen Nachbarn? Nun ja, man habe gewußt, daß man nicht mit offenen Armen empfangen werde – Fremde, politische Flüchtlinge und dazu arm. "So etwas stört eben, in allen Ländern." Politische Kontakte? "Mit wem denn?" – "Man hat die Flüchtlinge aus Chile verdächtigt, hier in den Untergrund zu gehen und die Revolution vorzubereiten." José T. spuckt aus und gebraucht sein Lieblingswort: Carlos V. verzieht den Mund: "Wie, wenn Sie mir das bitte beantworten wollen?"

Manche CDU-Politiker sahen diese Schwierigkeiten nicht. Der baden-württembergische Ministerpräsident Filbinger sprach von einer ernsthaften Bedrohung der inneren Sicherheit; "allerschwerste sicherheitsmäßige Bedenken" meldete die Unionsopposition im Bundestag an; Fraktionsmitglied Miltner beschuldigte die Regierung, die Öffentlichkeit und das Parlament in dieser Frage getäuscht zu haben. Ein diffiziles Thema wurde im parteipolitischen Hickhack zu einem Schwarz-Weiß-Gemälde verzerrt.

Tatsache ist, daß die Überprüfung der Aufnahmesuchenden in Santiago ungewöhnlich schwierig war. Der Mann vom deutschen Verfassungsschutz konnte sich nur die Namen der in Lagern festgehaltenen Bewerber geben lassen, die er dann mit den Listen befreundeter Dienste – nicht des chilenischen! – verglich. (In diesen Maschen fing sich übrigens nur ein Kolumbianer, der zurückgewiesen wurde.) Ob diese Namen tatsächlich stimmten, war für die Deutschen kaum festzustellen – noch heute melden sich vereinzelt Flüchtlinge bei Behörden in der Bundesrepublik und geben zu, daß sie bislang unter falscher Flagge gesegelt sind. Man stieß auf unvollständige und abgelaufene Pässe, einige werden wohl auch falsch gewesen sein – aber in den kritischen Fällen galt es stets, das potentielle Risiko für die Bundesrepublik gegen die Gefahr für Leib und Leben der Asylsuchenden abzuwägen.

Ähnliche Schwierigkeiten machte es, die Flüchtlinge in der bundesdeutschen Botschaft in Santiago zu überprüfen. Insgesamt rechnete man mit etwa 75 Problemfällen – zum Beispiel Brasilianern, die seinerzeit gegen den gekidnappten deutschen Botschafter von Holleben ausgetauscht worden waren. Ein Mann hatte in Kuba ein Flugzeug entführt, einer soll in Bolivien ein Trainingscamp für Guerilleros geleitet haben. Die meisten wurden in die Bundesrepublik geflogen, weil die Verdachtsmomente eine Absage nicht rechtfertigten – übrigens auch auf chilenischer Seite nicht, die Ausreisegenehmigungen erteilen mußte.