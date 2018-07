Von Manfred Sack

Bitte, würden Sie das noch mal wiederholen? Humu-humu-nuku-nuku-apuaa. Da ich ihn nie gesehen und nie gegessen habe, genügt zu erwähnen, daß es sich um „den kleinsten Fisch mit dem längsten Namen“ handelt in einer Gegend, deren Entfernung die Sprache schon zart andeutet. Es handelt sich um Hawaii, eine überraschend angenehme vulkanische Äußerung der Erde. Sie stellt sich dar in acht größeren Inseln und in über hundertdreißig oft winzigen Eilanden, Atollen, Sandbänken, die allesamt den Hawaiischen Archipel bilden. Und „weit weg“ bedeutet hier das, was man meint wenn man auf die Erde hinabblickt und sagt: da unten drunter.

Um nach Hawaii zu kommen, muß man ja die halbe Weltkugel umrunden. Und wenn man dort aus dem klimatisierten Flugzeug steigt, eingehüllt wird von warmen, auch schwülen Winden, wenn die Damen von einem Herrn und die Herrn von einer Dame des Empfangskomitees tatsächlich mit duftenden Blütenkränzen behängt werden – dann weiß man auch gleich, warum man so hundemüde ist. Man hat einen Flug von (nach der Uhr) zehn, jedoch (nach der Dauer) zweiundzwanzig Stunden hinter sich – die Zeitverschiebung ist länger als die Flugzeit.

Noch mal: man ist mitten in Europa in einen Jet ein- und soeben mitten im Pazifischen Ozean ausgestiegen. Das soll einem nicht seltsam vorkommen? Aber nun ist man da, und schon ist das auch nichts Besonderes mehr: Hawaii ist seit kurzem zu Pauschalflugpreisen zu besichtigen, zwei Wochen kosten nicht einmal zweitausend Mark.

Was man von dem nahegerückten fernen Land wahrnimmt, hängt ungefähr zur Hälfte davon ab, was man hier will. Wer von weißen Stränden, welche von Palmen gesäumt, träumt, von lauwarmen Wellen und einer sich pompös gebärdenden Brandung, könnte dergleichen viel näher haben und billiger – wenn auch nicht, wie hier in dieser entnervend jahreszeitenlosen Gegend, das ganze Jahr. Wer jedoch möchte, daß sich Land und Leute seiner Wißbegier öffnen, muß sich in dieser kurzen Zeit erheblich sputen. Denn meist logiert er nur auf einer der acht Inseln, nämlich auf Oahu, am Waikiki-Beach, dem Hoteltrabanten der Hauptstadt Honolulu mit der treffenden Anmerkung „internationales Strandleben“. Oder er wohnt teils hier, teils auf der Nachbarinsel Kauai, dort zwar auch am Strand, aber um vieles stiller, auch „natürlicher“.

Daß im Pauschalpreis nur das Frühstück inbegriffen ist, hat auf Hawaii zwei Vorteile. Erstens kann man hier, trotz Dollar/Mark, überraschend billig essen. Zweitens gibt es hier fast alle Arten von Beköstigungen. Es hapert nur an einer: der „rein hawaiischen“.

Das liegt teils daran, daß Hawaii (seit 1959) eine amerikanische Provinz ist und nach fünfzehnjähriger wirtschaftlicher Massage immer mehr dem Mutterland, und den 49 anderen Staaten ähnelt. Das liegt zum anderen daran, daß die polynesischen Ureinwohner, seit Kapitän James Cook die Inseln 1778 entdeckt und publik gemacht hat, in rassischen Mixturen unidentifizierbar geworden sind.