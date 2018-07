Auf der „France“ herrschen Luxus und Komfort, wie es sie sonst nirgends mehr gibt

Von Eka v. Merveldt

Als ich mich in Hongkong mit den 350 Passagieren des China-Ausfluges auf der „France“ einschiffte, die seit drei Tagen am Ocean-Terminal lag, hatte ich im ersten Augenblick nicht den Eindruck, das luxuriöseste schwimmende Grandhotel der Welt zu betreten, im Stil zu vergleichen etwa dem „Ritz“ in Paris, dem „Gritti Palace“ in Venedig oder dem „Mandarin“ in Hongkong, das Personalsorgen noch nicht kennt. Ich geriet in ein Tohuwabohu hastender, drängelnder Menschen, es war abends acht Uhr und zwei Stunden vor der Abreise. Die einen rasten mit ihren Einkäufen aus China in die Kabinen, die anderen zum Abendessen, hier Höhepunkt des Tages. Andere wollten in die noch bis spät in die Nacht geöffneten Läden Kowloons stürzen, um weiter einzukaufen, denn wer für eine 91tägige Reise um die Welt zwischen 21 000 und 75 000 Mark ausgibt, der wirft auch für Einkäufe leicht Tausende hin.

Zu Ehren Frankreichs

An diesem Abend suchten in dem bewegten Hin und Her noch viele Lieferanten, Schneider vor allem, ihre Kunden. Nicht wenige Damen hatten ihre Garderobe vervollständigt, weil sie, schon zwei Monate unterwegs, ihren Vorrat an 15 Abendkleidern zu gering fanden. Männer, die festgestellt hatten, daß man mit nur einem Smoking ein kleiner Mann blieb, hatten sich zwei neue anmessen lassen, um mit den Amerikanern zu konkurrieren, Sie passend zu den Färßen ihrer Damen neben dem konventionellen Schwarz Smokingjacken in festlichem Rot, Gold oder Grau trugen. Aber auch Mäntel aus Kaschmir-Nerz-Geweben, riesige Krokodilhandtaschen und Kopien von Dior-Reisetaschen für den halben Preis, dazu Koffer, um die neuen Schätze zu bergen, wurden an Bord geschleppt.

Niemand kümmerte sich um die 245 Neuankömmlinge, die nach dem Fly-and-Cruise-System, mit dem man jene Reisenden gelockt hatte, die nicht Zeit und Geld für eine monatelange Weltreise hatten, bis Afrika oder Cannes mitreisen wollten. Es waren nicht wenige darunter, die nur wegen der Möglichkeit, auf diese Weise nach China zu kommen, die Reise gebucht hatten. Da niemand sich um sie kümmerte, suchten sie selbst ihre Kabinen in diesem 66 347-Bruttoregistertonnen-Labyrinth mit elf Decks und 2033 Bettplätzen, sehr viel leeren darunter. Später liefen sie mit verwirrten Mienen umher, um „ihr“ Schiff mit nur langsam wachsender Zuneigung zu untersuchen. Inmitten der fremden Umgebung schien es ihnen so, als ob diejenigen, die schon länger an Bord waren, gewisse Besitzergefühle für das Schiff entwickelt; hatten und sie als Eindringlinge betrachteten.

Aber in Wirklichkeit befanden jene sich nach zwei Monaten Luxusleben in einer gewissen Erschlaffung, Teilnahmslosigkeit, der man an solch prunkvollen Orten wie Luxusschiffen, Grandhotels und Sanatorien verfallen kann, wo alles weich, leise, von Teppichen gedämpft, fast schalldicht gemacht, verschleiert, dienstbeflissen und fügsam ist. Nur wenige standen schließlich an der Reling, als das Schiff sich vom Kai löste, und bewunderten den Lichterglanz dieses fernöstlichen Manhattan, das trotz aller Weltkrisen vor Unternehmungslust vibriert. Diese glitzernde Silhouette gehört zu den schönsten dieser Erde. Die „France“, ebenfalls strahlend, erleuchtet, war das größte Ding, das sich in dem nächtlichen Hafen bewegte. Immer weiter wich die Pier zurück, und die abschiednehmenden Passagiere winkten ihren Schneidern zu, als seien es nahe Verwandte.