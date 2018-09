Die Notwendigkeit besonderer Hilfe für die ärmsten Entwicklungsländer wird zunehmend in beiden großen Lagern der Weltwirtschaft erkannt: den Industriestaaten und den wohlhabenderen Rohstoffproduzenten der Dritten Welt. Eine Übereinstimmung hierin zeichnet sich als erstes Teilergebnis der Rohstoff-Konferenz der Vereinten Nationen ab.

Die Tagung hatte am Dienstag vergangener Woche in New York begonnen. Sie war auf Antrag des algerischen Staatspräsidenten Boumedienne einberufen worden und wird voraussichtlich drei Wochen dauern. Delegierte aus. 135 Staaten nehmen daran teil.

Boumediennes Rede war erwartungsgemäß kämpferisch und radikal, doch werden seine Thesen auch in den Entwicklungsländern keineswegs einmütig unterstützt. Er forderte Nationalisierung der Bodenschätze und Agrarprodukte, Preis- und LieferKontrollen nach dem Muster der Ölproduzenten und „Schluß mit der Ausbeutung durch die Mächte des Imperialismus und der multinationalen Konzerne“.

Gegen die Gefahr ökonomischer Blockbildungen wandte sich vor allem der amerikanische Außenminister Kissinger. „Die Organisation einer Staatengruppe in einem Block würde deren potentielle Opfer früher oder später veranlassen, sich in einem Gegenblock zusammenzuschließen“, warnte er. Eine Politik der Pressionen und Drohungen würde nach Ansicht Kissingers die Bereitschaft der wirtschaftlich hochentwickelten Staaten zur Unterstützung der armen Länder schwinden lassen.

Der Wille zu helfen, ist auf der UN-Konferenz bei vielen Industriestaaten erkennbar. Im Rahmen der bestehenden Wirtschaftsordnung wollen sie den rohstoffarmen oder von Monokulturen abhängigen Nationen Begünstigungen einräumen und dazu beitragen, deren Außenhandel zu stärken.

Bundesaußenminister Scheel hatte schon am ersten Tag der Konferenz die Industrie- und Entwicklungsländer aufgefordert, den Weg globaler Partnerschaft zu gehen. Ein „Rat der Weisen“ soll die Grundlagen für eine Strategie weltwirtschaftlicher Zusammenarbeit liefern. Die Weltbank könnte nach Scheels Worten bestehende und neue Entwicklungsmaßnahmen koordinieren und müsse deshalb gestärkt werden. Schließlich forderte der Bonner Außenminister den Abschluß von Rohstoffabkommen, „wann immer sie.sinnvoll sind“, und den Aufbau von rohstoffverarbeitenden Produktionsstätten in den Entwicklungsländern selbst. Scheel wertete die Tagung als den „Beginn eines großen Dialogs.“