ARD, Freitag, 12. April, und Montag, 15. April: „Das Leben Anton Bruckners“ von Hans Conrad Fischer

Seine erste Lehrerprüfung bestand er, indem er in achtzehn Fächern die Note „sehr gut“ erwarb; die Prüfungskommission des Wiener Konservatoriums gestand, eigentlich habe er die Kommission prüfen müssen; in London kamen sie zu Zehntausenden, um ihn auf der Orgel improvisieren zu hören. Dennoch mußte der schon Dreiundvierzigjährige allen Mut zusammennehmen, um „die fußfällige Bitte wagen zu dürfen, um hochgnädige Befürwortung zur allerhöchsten Verleihung der Aufnahme in die k.k. Hofkapelle als k.k. Hoforganist oder als überzähliger unbesoldeter k.k. Vizehofkapellmeister“. Was war das für ein. Mann, der sich von seinem Beichtvater ein Sittenzeugnis ausstellen ließ, der seine dritte Sinfonie Richard Wagner, die Achte dem Kaiser und die Neunte „dem lieben Gott“ widmete und dessen Lebensmaxime lautete: „Fügen ist das Losungswort, wenn’s nicht anders sein soll“? Wer war dieser Komponist Anton Bruckner, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt?

Eine Lebensgeschichte in Bildern zu liefern, eines Mannes, von dem Bilder kaum existieren, eines Mannes, dessen Charakter sich in gegensätzlichsten Verhaltensweisen, Äußerungen, Arbeiten spiegelt, eines Konglomerats aus Fleiß und Neurosen, Selbstbewußtsein und Verklemmungen, Genialität und Lebensangst, eines Produkts einer „seit Jahrhunderten im christlichen Glauben festgefügten Umwelt“, einer „festgefügten ständischen Ordnung“, einer „bäuerlich-bürgerlichen Gesellschaft, die sich selbst genügt“, seit frühester Kindheit in Demut vor Gott und der Kirche aufgewachsen – dieser Aufgabe ist Hans Conrad Fischer mit Behutsamkeit und Präzision, mit Takt und der notwendigen Offenheit, ohne Jubiläums-Weihe und ohne verehrendes Pathos voll gerecht geworden.

Stiche und erste Photos, Schwenks über Gesichter und alte Fassaden, der bäuerliche Pfarrhof und die Prunkräume des Stiftes St. Florian, Scherenschnitte, Karikaturen, Autographen und am Ende ein so indiskreter wie quälender Schnappschuß auf das zerwühlte Bett des Todkranken: Zwar standen keine „Zappelbildchen“ zur Verfügung, aber auch mit Standphotos und Tricktischaufnahmen, ergänzt durch vorsichtige und wohldosierte Symbolbilder aktueller Szenen (Studenten in Wien, Luftaufnahmen des industrialisierten Linz), läßt sich „visualisieren“, was scheinbar nicht fernsehgerecht zu sein scheint.

Die Musik Bruckners mußte dabei zu kurz kommen. Zwar hat Fischer sie hinreichend eingebaut, ließ sie auch durch gebührende Längen wirken: Ihre Strukturen hingegen und damit das Andersartige dieser Musik und die in ihr liegenden Gründe für die Feindschaft der Brahms-Partei – sie blieben unbesprochen, wurden zwar nach gehabtem Muster vom Podium abgeflimmert, hier ein Horn und dort ein verklärtes Dirigenten-Antlitz, aber von den musikalischen Zusammenhängen wurde optisch nichts sinnfällig gemacht. Ein mustergültiges biographisches Porträt – das künstlerische Pendant müßte ihm nun folgen.

Heinz Josef Herbort