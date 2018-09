„Das Etikett ,Geisteskrankheit‘“, von Thomas Scheff. Von allen Kritikern der Psychiatrie, die die Vorstellung’ einer im Individuum zu lokalisierenden Pathologie verwerfen und psychiatrische Symptome als das Ergebnis sozialer Interaktionen zu interpretieren versuchen, vertritt Scheff, Professor für Soziologie an der University of California, den konsequentesten Soziologismus: Die chronische psychische Krankheit wird als soziale Rolle verstanden, deren Übernahme primär durch Reaktionen der Umwelt erzwungen wird, und damit als Spezialfall einer kybernetischen Theorie sozialer Abweichung eingeordnet; die etikettierende Sanktion, mit der die Gesellschaft Regelverletzungen ahndet, führt zur Verstärkung abweichenden Verhaltens und schließlich zur Fixierung auf ein durch Tradition festgelegtes Rollenstereotyp. Die Bedeutung des Buches liegt in der exakten Formulierung zugespitzter, damit notwendig einseitiger Hypothesen. Daß Prozesse der Etikettierung das soziale Schicksal des psychisch Kranken sehr maßgeblich formen, steht außer Zweifel; strittig ist ihr relatives Gewicht gegenüber psychologischen und möglicherweise somatischen Faktoren. Scheff macht sich nicht anheischig, psychiatrische Interpretationen zu erledigen; er bietet ergänzende, den medizinischen Aspekt aber stark reduzierende Perspektiven an. Nachdem sich herausgestellt hat, daß viele in den klassischen Lehrbüchern beschriebene Krankheitssymptome reine Anstaltsartefakte sind, Produkte der Anpassung an ein pathologisches Milieu, sollte man sich hüten, den soziologischen Aspekt des Problems Geisteskrankheit gering zu achten, Der ziemlich abstrakte allgemeine theoretische Rahmen, den Scheff bietet, bedarf allerdings erheblicher Differenzierung. (S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1973; 221 S., 26,– DM.) Hans Krieger

„Der Palagi – Die Reden des Südseehäuptlings Tuiavii aus Tiavea.“ Eine Bergpredigt wider die europäische Zivilisation, mit schön scheinheiliger Bescheidenheit im Vorwort als eine exotische Perspektive von „wunderbarer Einfalt, die ein demütiges Herz verrät“, annonciert. Seltsame Beobachtungen und Erfahrungen hat dieser Polynesier im Lande der „Palagi“ gemacht. Sie sind „von Kopf bis zu den Füßen mit Lendentüchern, Matten und Häuten umhüllt“, tragen klobige, unbequeme „Fußschiffe“, statt barfuß zu gehen, und bedecken den Kopf mit einem schwarzen steifen Gefäß“. Ihre Behausung „gleicht einer aufrechten Truhe aus Stein. Einer Truhe, die viele Fächer hat und durchlöchert ist... Wenn sie einander an dem Einschlupfloch begegnen, geben sie sich nur unwillig einen Gruß oder brummein sich an wie feindliche Insekten.“ Noch ärger: „Sie tun gerade so, als ob der Mensch, der schnell geht, mehr wert sei und tapferer als der, welcher langsam geht.“ Mit listiger Verwunderung und sanfter Bekümmertheit räsoniert der fiktive Südseeweise über technische Wunder, Verrücktheiten und Entartungen der Zivilisation, über Geld und Besitz, die Zeitkrankheit und das schamvolle „Fleischbedecken“, über das Kino („Ort des falschen Lebens“), die Unsitte des Berufs („Einen Beruf haben, das ist: immer ein und dasselbe tun“), über „die schwere Krankheit des Denkens“ oder über die Einrichtung der Zeitung, bei der er bemängelt, daß sie nicht nur „erzählt, was geschieht, sondern, daß sie uns. auch sagt, was wir darüber denken sollen“. Durch das naiv kopfschüttelnde Pathos dieser Ansprachen an die Einwohner von Samoa (die geographischen Angaben sind so exakt, daß sie einen Ethnologen verwirren können) blitzen Spott, Witz und Charme; die Kritik behält ironische Leichtigkeit und steigert sich bis zu poetischem Reiz. Was ist zum Beispiel ein Telephon: „Du bläst deine Worte in metallene Fäden, die wie lange Lianen von einer Steininsel zur anderen gehen.“ (Eine Kritik der europäischen Kultur, verfaßt von einem Exoten; Verlag Klaus Bär, 1 Berlin 30, Potsdamer Straße 132, 1973; 72 S., 4,– DM.) Wolf Donner

„Getaway – Deine Chance ist der Tod“, Roman von Jim Thompson. Wer bis Seite 209 dieser ziemlich degoutanten Story von Bankraub und skrupellosen Gewalttaten vorgedrungen ist, wird mit einem Trostpreis belohnt: Das letzte Kapitel ist eine Art Gesellschafts-Utopie von unterkühlter Absurdität. In El Rey, dem Luxusstaat für berufsmüde Verbrecher, sorgt ein unfehlbares System für permanente Vermögensabschöpfung, Trotz des gesunden Klimas und optimaler Sicherheitsvorkehrungen gibt es hier eine erschreckend hohe Todesrate“. Denn das System aktiviert den „fatalen Hang der Immigranten, an sich selbst Hand zu legen; zum anderen ihre nicht weniger fatale Neigung zu Unfällen mit tödlichem Ausgang Da überlebt nur, wer die besseren Nerven hat und die raffiniertesten Methoden zur inoffiziellen „Beseitigung“ des lieben Nächsten entwickelt. So verkümmert auf knappem Raum ein schillerndes Konzept, das einen ungewöhnlichen satirischen Roman durchaus getragen hätte. – Zwischen Originalfassung und deutscher Übersetzung liegen fünfzehn Jahre. Der Vergleich mit den neuesten Produkten des Genres belegt dessen Stagnation. Noch nicht einmal in der Infrastruktur sind da Anzeichen einer Veränderung zu erkennen, So gilt heute noch die jahrzehntealte Diagnose: Innerhalb der Kriminalliteratur ist keine Gattung so unterentwickelt wie der Gangsterroman. Dabei wäre für ihn soziologisches und sozialpsychologisches Terrain doch ebenso fündig wie für den kritischen Detektivroman (Ross Macdonald, Giorgio Scerbanenco, Nicolas Freeling etwa), der hier zeittypisches Konfliktmilieu entdeckte und damit in literarische Dimensionen vorstieß, die noch für Raymond Chandler unerreichbar waren. Ist es das Gangstermilieu, das sensiblere, an den Zusammenhängen von Verbrechen und Gesellschaft interessierte Autoren abschreckt? (Aus dem Englischen von Günther Panske; C. Bertelsmann Verlag, München/Gütersloh, 1973; 229 S., 24,– DM.)

Egbert Hoehl