Gerangel um Liac-Stimmen

Für die Hauptversammlung der Liac (Liberian International American Corporation) am 8. Mai in New York werben zwei deutsche Gruppen um Stimmen. Es sind die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und die Düsseldorfer Vermögensverwaltung Hans-J. Wiethoff & Co. Die Deutsche Schutzvereinigung legt Wert darauf, daß sie mit der Wiethoff-Gruppe nichts zu tun hat. Von den 8,5 Millionen ausgegebenen Liac-Aktien befinden sich 50 bis 60 Prozent im deutschen Besitz. Gesetz und Satzung der Liac bestimmen, daß eine Hauptversammlung nur bei einer Mindestpräsenz von mehr als 50 Prozent der ausgegebenen Aktien abgehalten werden kann. Deshalb fällt den deutschen Aktionären eine Schlüsselrolle zu. Sie hätten bei geschlossener Vertretung auch die Hauptversammlungsmehrheit. Da auf der Hauptversammlung möglicherweise wichtige Beschlüsse gefaßt werden, ist das von Bedeutung. Im Hintergrund steht die Absicht einer amerikanischjapanischen Gruppe, die sich an der Ausbeutung der Erzvorkommen der Liac zu beteiligen. Dafür verlangt diese Gruppe als Gegenleistung 51 Prozent des von der Liac gehaltenen Kapitals der Liberian Iron and Steel Corporation (Lisco).

VW-Aktie „billig“ wie nie

Mit einem Preis von 95 Mark je 50-Mark-Aktie hat VW einen noch nie dagewesenen Tiefstand erreicht. Selbst wer seinerzeit das Papier mit Sozialrabatt zeichnen konnte und dafür 280 Mark je 100-Mark-Aktie zahlte, und auch wenn man berücksichtigt, daß es inzwischen ein Gratisbezugsrecht und ein echtes Bezugsrecht gegeben hat, so liegt der dadurch auf 103 Mark gesunkene Einstandspreis für die 50-Mark-Aktie immer noch über der gegenwärtigen Börsennotierung. Für Eingeweihte kommt diese Kursentwicklung nicht überraschend. Schon seit Wochen war bekannt, daß man in Wolfsburg in der schwersten Ertragskrise seit Existenz des Unternehmens steckt. (Siehe auch Seite 41.)

Wann sind Schuldzinsen abzugsfähig?

Nach einer Änderung der Steuergesetzgebung können Schuldzinsen nur noch in Ausnahmefällen vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden. Wird ein Grundstück mit Kredit beschafft und besteht die begründete Absicht, es alsbald zu bebauen, so stellen die für den Kredit gezahlten Schuldzinsen abzugsfähige Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung dar. Schuldzinsen, die für einen zum Erwerb von Wertpapieren aufgenommenen Kredit gezahlt werden, sind bis zur Höhe der Erträge aus Wertpapieren als Werbungskosten abzugsfähig. Wird ein Pkw beruflich genutzt und wird für den Erwerb des Pkw ein Darlehen aufgenommen, so sind die Zinsen für das Darlehen als Betriebsausgabe oder Werbungskosten weiterhin abzugsfähig. Wird der Pkw jedoch von einem Arbeitnehmer für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte verwendet, so stellen die Schuldzinsen keine Werbungskosten, sondern Sonderausgaben dar, die seit dem 1. 1. 1974 nicht mehr abzugsfähig sind.