Die Zahl der Gastarbeiter hat sich innerhalb von zehn Jahren verdreifacht, im gleichen Zeitraum stiegen die Geldüberweisungen in ihre Heimatländer fast um das Siebenfache. Aus dem Verdienst in der Bundesrepublik wird offensichtlich zunächst der Existenzbedarf der Angehörigen im Heimatland gedeckt. Die unteren Einkommensgruppen, bis zu 9000 Mark netto im Jahr, überwiesen 40 bis 45 Prozent ihres Einkommens. Steigt das Einkommen des Gastarbeiters in der Bundesrepublik, so nimmt zwar auch der durchschnittliche Transferbetrag zu, jedoch nicht im gleichen Maß wie das Einkommen. Die Überweisungen ins Aus-, land sind neben den Ausgaben deutscher Touristen eine der stärksten Belastungen der Zahlungsbilanz.

Quelle: Deutsche Bundesbank