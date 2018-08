Inhalt Seite 1 — Ein Pfennig zuviel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michael Jungblut

Selbst in unserer von der Inflation heimgesuchten Welt gilt der Pfennig manchmal noch etwas. Immerhin hat der Versuch einiger Mineralölgesellschaften, den Benzinpreis um genau einen Pfennig zu erhöhen, gewaltigen Aufruhr ausgelöst.

Das Kartellamt untersagte per einstweiliger Anordnung die Preiserhöhung und wurde dafür von Bundes wirtschaftsminister Hans Friderichs ausdrücklich gelobt. Sprecher von Regierung und Opposition verurteilten in seltener Einmütigkeit das Vorgehen der Gesellschaften. Hinterbänkler aller Parteien sahen die Chance, auf der Publizitätswelle mitzuschwimmen und überboten einander in Anklagen und Drohungen gegen die Mineralölwirtschaft. Auch die meisten Pressekommentatoren hieben auf die Konzerne ein. Weder der rapide Preissturz bei Heizöl noch das Angebot der BP, die Geschäftsbücher prüfen zu lassen, und schon gar nicht die Beteuerung der Gesellschaften, daß sie seit Jahresbeginn wieder mit Verlust arbeiten, vermochte die Aufgebrachten zu besänftigen.

Wer inmitten des Aufruhrs ein nüchternes Urteil zu bewahren sucht, wird von zweierlei ausgehen müssen. Erstens: Wirtschaftlich spricht vieles dafür, daß die Ölgesellschaften den Benzinpreis anheben – wenn denn die Rechnung stimmt, die sie der Öffentlichkeit aufmachen. Zweitens aber: Politisch ist es notwendig, daß die Rechnungslegung der Firmen für alle durchsichtiger und damit glaubhafter wird.

Selbst die ärgsten Kritiker der Ölgesellschaften kommen nicht an der Tatsache vorbei, daß Benzin und Heizöl Koppelprodukte sind. Da aus einer Tonne Rohöl viel mehr leichtes Heizöl als Benzin gewonnen wird, kann die Erhöhung des Benzinpreises um einen Pfennig die gegenwärtigen Verluste bei Heizöl in keinem Fall ausgleichen, sondern höchstens lindern. Im übrigen gehört es zu den marktwirtschaftlichen Grundregeln, daß Produkte, die knapp sind, im Preis steigen. Waren, die im Überfluß vorhanden sind, sollten dagegen billiger werden. Auf dem Heizölmarkt funktioniert diese Regel noch – anders als etwa in der Automobilindustrie. Auch bei Benzin liegen die Zeiten harter Preiskämpfe noch nicht allzu lange zurück.

Wenn sich im übrigen das Kartellamt auf den Standpunkt stellt, marktbeherrschende Unternehmen dürften Verluste bei einem Produkt nicht durch Preiserhöhungen bei einem anderen Produkt ausgleichen, so geht gerade hier die Bundesregierung seit Jahren mit schlechtem Beispiel voran: Das Monopol unternehmen Post gleicht seit langem seine Verluste bei anderen Dienstleistungen durch weit über den Kosten liegende Telephongebühren aus.

Es nützt wenig, bloß auf die Wahl in Niedersachsen zu schielen und die Emotionen anzuheizen. Pauschale, bloß Ressentiments weckende Angriffe gegen multinationale Konzerne helfen in der gegenwärtigen Situation nicht weiter – wenn die Lage tatsächlich so ist, wie die Gesellschaften behaupten.