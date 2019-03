Inhalt Seite 1 — Nur Lügen helfen weiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Katja Behrens

Ich konnte es nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Doch als der Schwangerschaftstest negativ ausfiel, konnte ich auch das nicht glauben. Ein zweiter Test war eindeutig positiv. Und das wiederum war ein Schock. Das war im Dezember 1973. Die öffentliche Diskussion um den Paragraphen 218 war verstummt. Ich aber war schwanger.

Natürlich gab es die Möglichkeit, nach England zu fliegen. Oder ich hätte jenen Abtreiber in X aufsuchen können, der "Frauen in Not" gegen ein geringes Entgelt half. Doch anders als die vielen anderen, die noch immer und vielleicht auch in Zukunft die Frucht einer möglicherweise nicht einmal genossenen Lust zwangsweise ernten müssen, hatte ich das Glück, eine Gynäkologin zu kennen. Ich rief sie an und schilderte ihr meine Lage. So erfuhr ich, daß es in der Bundesrepublik schon heute die Möglichkeit einer legalen Schwangerschaftsunterbrechung gibt, vorausgesetzt, daß sich ein Gynäkologe findet, der einen Antrag auf Unterbrechung stellt, und daß dieser Antrag von einem zweiten Gynäkologen und einem Nervenarzt befürwortet und von der zuständigen Ärztekammer genehmigt wird.

Und weiter erfuhr ich, welche Gründe in den Augen des Gesetzes und der Ärzte eine Schwangerschaftsunterbrechung "gerechtfertigt" erscheinen lassen: Nicht, daß ich jetzt kein Kind wollte, nicht, daß dieses in meinem Bauche wachsende Wesen mich um meine berufliche Zukunft bringen, daß ich es nicht würde nähren, ihm keine Geborgenheit würde bieten können. Doch wenn der Kindvater beispielsweise rauschgiftsüchtig wäre, sei mit der Nachsicht der Behörden zu rechnen. Aber das allein genügte nicht. Ich müßte auch glaubhaft versichern, daß die Gesellschaft meinen Tod, nicht mein verpfuschtes Leben, nur meinen Selbstmord auf dem Gewissen haben würde, wenn ich mich gezwungen sähe, das Kind auszutragen.

Ich war bereit, jede Lüge über mich und den Kindvater zu erzählen. Meine Ärztin rief einen befreundeten Kollegen an. Der Kollege mochte seiner Kollegin die Bitte um ein Gespräch nicht gut abschlagen. Nach der Untersuchung führte er mich in sein Sprechzimmer, ließ sich hinter seinem Schreibtisch nieder, und ich fing an zu erzählen. Von dem Kind, das ich schon habe und das unter recht traurigen Umständen bei seiner Großmutter aufwächst, von der neuen Stellung, die ich eben angetreten hatte, von der schwierigen Beziehung zu dem Vater des Kindes.

Er machte ein abweisendes Gesicht. Und da erzählte ich die Geschichte, wie mein Verlobter in schlechte Gesellschaft geraten und rauschgiftsüchtig geworden war. Der Arzt nickte verständnisvoll, machte aber noch immer ein bedenkliches Gesicht. Da bekundete ich meine Entschlossenheit, aus dem Leben zu scheiden. Und nun erklärte er sich bereit, den Antrag zu stellen.

Wie es denn dazu gekommen sei, daß ich schwanger wurde, fragte er, es gebe doch die Pille. Aber als ich ihm erzählte, daß mir die Pillen auf einer Berufsreise ausgegangen waren, sagte er sofort: "Das schreiben wir lieber nicht in den Antrag. Wir schreiben, daß Sie die Pille nicht vertragen." Ich nickte demütig. Wenn es für die Behörden einen Unterschied macht, ob ich die Pille vertrage, und zwar ausgezeichnet, oder ob ich sie einmal nicht zur Hand hatte, sei’s drum.