Die erste Segelregatta, die rund um die Welt führte, geht zu Ende. Als Sieger steht die mexikanische Hochseeyacht „Sayula“ fest. Sie hat die Vier-Etappen-Strecke von Portsmouth nach Portsmouth (mit Aufenthalt in Kapstadt, Sydney und Rio de Janeiro) in 144 Segeltagen, zwölf Stunden und 32 Minuten bewältigt. Einzige deutsche Yacht in diesem Rennen war die „Peter von Danzig“, bemannt mit Kieler Jungakademikern, im Kampf um den Sieg als uraltes Schiff ohne Aussicht.

