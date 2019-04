Selbst die Pessimisten waren zu optimistisch. Die Inflation in den Industriestaaten beschleunigt sich immer mehr

Haben wir uns bereits daran gewöhnt, mit, der Krise zu leben? Die Weltwährungskrise und die Ölkrise machen noch Schlagzeilen. Die jetzt immer deutlicher sich abzeichnende Krise des Geldwertes in den westlichen Industriestaaten findet dagegen vorwiegend in kleineren Meldungen auf den hinteren Seiten der Tageszeitungen statt. Dabei sind die düstersten Prognosen über die Höhe der Inflationsraten in diesem Jahr in den meisten unserer Partnerstaaten bereits jetzt bittere Wirklichkeit geworden: