Wer haftet für Baumängel?

Bauschäden sind kein Naturereignis, sondern oft das Ergebnis purer Schlamperei. Zu allen Zeiten haben Fachleute gewußt, wie man eine Sache richtig anzufassen hat, wie gut gearbeitet wird und wo geschlampt wurde. Mancher Bauunternehmer ist sich im klaren darüber, daß er in vielen Fällen schlechte Arbeit machen muß, weil es so, wie es der Architekt geplant hat, aus Preis- und Termingründen anders nicht geht. Hat der Bauherr Glück, treten die Schäden schon in der Garantiezeit zutage. Wer aber zahlt, wenn die Pilze erst später aus der Decke wachsen, Rohre faulen und Wände nässen? Die Rheinische Notarkammer (Köln 1, Burgmauer 53) hat jetzt ein umfangreiches Merkblatt herausgegeben, auf das kein Bauherr verzichten sollte. Es zeigt in einfachen Worten auf, welche Regelungen im Vertrag notwendig sind und wie sich der rechtsunkundige Bauherr davor schützen kann, vom Bauträger und von Handwerkern übers Ohr gehauen zu werden.

Wenig Trost für Usif-Anleger

Einst galt er als Liebling der Anleger, heute ist keiner der Usif-Fondssparer mehr glücklich über seine Beteiligung. Bis sich ihre Investition auszahlt, können noch Jahre vergehen. Das ist die Quintessenz, die jetzt in Düsseldorf ein Gespräch mit der neuen Usif-Fondsführung, der Verwaltungsgesellschaft Arien Bahamas (Management) Ltd. vermittelte. Der Nettobuchwert der Anlagen von Usif in Wohnungen, Bürogebäuden und Einkaufszentren ist mit 191 Millionen angegeben. Der Gesamtertrag kletterte 1972/73 von 107 auf 117 Millionen Dollar, denen 95 (nach 88) Millionen Dollar Aufwendungen gegenüberstehen. Nach Abzug der Gebühren für Verwaltung und Abschreibungen verbleibt an Einnahmen ein Rest von 2,55 (nach 15,8) Millionen Dollar. Innerhalb der nächsten zehn Jahre müssen insgesamt 320 Millionen Dollar an Tilgungsleistungen für Hypotheken aufgebracht werden. Dadurch könnte der Anteilswert, der heute zwischen 1,80 und 2,50 Dollar schwankt, binnen zehn Jahren – nach Rechnung der Fondsmanager – auf 9,05 Dollar ansteigen. Das aber ist nur ein schwacher Trost für Tausende von Usif-Fondssparern.

Neuer Goldpreis in Sicht?

Während Goldhorter und Spekulanten, die Schmuckindustrie und andere goldverarbeitende Unternehmen für die Unze Feingold am freien Markt zur Zeit mehr als 170 Dollar zahlen müssen, kalkulieren die westlichen Notenbanken immer noch mit 42,22 Dollar für die Unze Währungsgold. Experten rechnen jedoch in Kürze mit einer Anhebung des Preises für Notenbankgold auf eine realistische Höhe oder gar einer Freigabe des Preises. So tagten am 22. und 23. April die EG-Finanzminister in Zist, in der Nähe von Utrecht, um über diesen Punkt zu reden. Im Fachhandel rechnet man schon in wenigen Wochen mit einer Entscheidung. Wie immer sie auch ausfallen mag, Londons Goldhändler kalkulieren mit einem Preis von 250 bis 300 Dollar, pro, Unze noch in diesem Jahr.